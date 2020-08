PP ve las declaraciones de Espadas sobre Sánchez "más propias de quien quiere ser ministro que de un alcalde"

Así, Beltrán Pérez ha indicado a través de una nota de prensa que "Espadas reproduce la autocomplacencia que muestra hacia su propia gestión ausente de toda autocrítica, y la multiplica por complacencia a un presidente que va a incautar los ahorros del Ayuntamiento".

"Espadas no sólo permite la incautación de los ahorros de Sevilla, que con tanto trabajo y esfuerzo han hecho los sevillanos, sino que además blanquea la peor gestión del Covid-19 de todos los gobiernos europeos", ha manifestado Beltrán Pérez. Ha añadido que "cómo es posible que después del caos con el suministro de material sanitario, de comprar pruebas defectuosas, de cifras récords de fallecidos y de contagios, de ser el país donde más rebrotes está habiendo, puede ser complaciente a esta gestión a la que se añade su propia autocomplacencia".

En este sentido, Pérez ha destacado que "Espadas intenta blanquear la gestión de Pedro Sánchez a pesar de la dura situación que afronta Sevilla. Es increíble que le muestre su respeto y solidaridad cuando cada vez hay más negocios que están cerrando, cuando Sevilla es una de las capitales donde más crece la tasa de paro, cuando aún hay personas que no han cobrado los Ertes o cuando los autónomos carecen de ayudas".

"El alcalde no puede aplaudir a Pedro Sánchez ni poner a su disposición lo que es de Sevilla y de los sevillanos. Espadas como alcalde de la ciudad tiene que defender los intereses de Sevilla, no plegarse y arrodillarse a su partido y a Pedro Sánchez", ha reiterado el portavoz popular. Ha añadido que "Espadas está acumulando méritos para ser ministro de Pedro Sánchez o cualquier otro cargo que le saque de la Alcaldía de Sevilla".

"El alcalde no puede defender a un presidente del gobierno que va a robarle los ahorros de su ciudad. Un presidente socialista que no apuesta por Sevilla, que no avanza nada ni sobre los túneles de la SE-40 ni con la Red Completa de Metro ni con la conexión ferroviaria Santa Justa Aeropuerto", ha detallado Beltrán Pérez.

En este sentido, el portavoz popular ha indicado que "los sevillanos no tienen a un alcalde que les ayude y defienda los intereses de la ciudad, tienen a un alcalde que no está centrado en Sevilla, que tiene la cabeza en Madrid y que se arrodilla constantemente a Pedro Sánchez y a su partido". Ha indicado que "está claro que Sevilla necesita un alcalde 100% concentrado en su ciudad , circunstancia que a día de hoy no se da".

"Esta ciudad no le va a perdonar a Espadas tanta sumisión a un gobierno que castiga descaradamente a Sevilla", ha concluido Beltrán Pérez. Ha añadido que "los ataques velados al gobierno andaluz demuestran el carácter partidista de estas declaraciones al estar siendo un ejemplo de gestión sanitaria y social en España y en Europa".