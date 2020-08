Últimos descubrimientos sobre los beneficios de la lactancia materna

"La leche materna es única", así de contundente es la Asociación Española de Pediatría (AEPED). Contiene todo lo indispensable para que los recién nacidos puedan crecer y desarrollarse de manera saludable. Sus ventajas son tan importantes que todavía actualmente se sigue investigando sobre los beneficios de la lactancia materna, lo que ha dado lugar a nuevos descubrimientos.

Algo que se tenía claro antes de los últimos estudios es que la leche materna protege a los lactantes de muchas infecciones como las respiratorias, gastrointestinales, urinarias y la otitis. Además, como indica la AEPED, "los niños amamantados tienen un mejor desarrollo dental con menos problemas de ortodoncia y caries". Pero ¿qué dicen los descubrimientos más recientes?

La leche materna exclusiva salva vidas

Uno de los grandes beneficios de la lactancia materna es que el riesgo de mortandad de los recién nacidos es menor durante el primer año de vida que es cuando puede producirse la muerte súbita. Pero, ha sido en el artículo Novel bioactive substances in human colostrum: could they play a role in postnatal adaptation? en el que han dado un porcentaje impactante.

Según sus autores, hasta el 90% de las muertes súbitas en lactantes se podrían prevenir si durante los seis primeros meses de vida su alimentación fuese exclusiva con leche materna. Esto es muy importante, ya que aquí se deja en evidencia lo necesario que es proporcionarles esta leche a los bebés.

El calostro, la verdadera fuente de defensas

Otro descubrimiento muy interesante que se ha hecho sobre la lactancia materna tiene que ver con el calostro que se produce durante los primeros tres días del posparto, según indica el artículo Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors. Tras el calostro aparece la leche de transición y en la segunda semana la leche materna como tal.

¿Por qué el calostro es tan importante? Porque contribuye a las defensas del recién nacido, contrariamente a la leche materna cuya función es alimentarlo. Esto es gracias a los anticuerpos IgA que impiden que determinados patógenos se adhieran a la mucosa intestinal. Por lo tanto, el calostro es fundamental para que los recién nacidos tengan inmunidad en las mucosas.

Un oligosacárido en la leche mejora el desarrollo cognitivo

Uno de los últimos descubrimientos sobre la lactancia materna tiene que ver con un oligosacárido, el 2'FL, que se encuentra en la leche y que favorece el desarrollo cognitivo de los lactantes. Esto les permite una mejora en su cognición que repercutirá positivamente en su etapa escolar de aprendizaje. Por lo tanto, la leche materna es fundamental.

Ya sabíamos que la leche materna tenía beneficios para los lactantes, pero todavía se están realizando nuevos descubrimientos que nos permiten verificar que todos son ciertos y que alimentar a los bebés con leche materna es muy importante. No hay ningún otro tipo de leche que pueda reemplazar a la leche materna, por lo tanto, es algo que tener en cuenta.