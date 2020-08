PP pide a Espadas que "no frene" agilización de trámites para concesión de licencias para "contentar" a PSOE-A

Así, según una nota de prensa, la concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui, ha explicado que el pasado mes de marzo se aprobó el Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Dicha norma andaluza "comenzó a aplicarse en Sevilla de una manera ágil e inmediata, hasta que el PSOE-A presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esto ha provocado que se retroceda en la agilización del procedimiento; es decir, se han dejado de dar licencias mediante Declaración Responsable en determinados supuestos, porque el PSOE-A ha presentado una impugnación al decreto".

Jáuregui ha detallado que "es incomprensible esta actitud por parte de Espadas, ya que un decreto que es para beneficio de Sevilla y de los sevillanos, que además comenzó a aplicarse de una manera ágil, el gobierno municipal del PSOE, de repente, lo deje paralizado, porque sus compañeros de partido del PSOE-A, impugnan el decreto, lo que supone un freno a la economía y a la concesión de licencias".

"Si al señor Espadas, verdaderamente, le importa Sevilla y la reactivación económica de la ciudad, le instamos a que no anteponga los intereses de Sevilla a los de su partido, como alcalde debe ser más leal a la ciudad", ha manifestado Jáuregui. Ha indicado que "al paralizar y no aplicar dicho decreto supone volver a atrás y retroceder en la concesión de las licencias".

Además, ha añadido que esto ha supuesto que muchos sevillanos "hayan planificado sus reformas en viviendas y al solicitar su legalización se han encontrado que nuevamente tendrían que solicitar licencias en lugar de Declaración Responsable, se sienten indefensos y desprotegidos por este alcalde que no ha sabido defender la aplicación de esta norma en beneficio de los ciudadanos de Sevilla y al mismo tiempo, actualizar y simplificar los trámites de concesión de licencias, ha detallado la concejal popular".

"Un alcalde que está al 100% centrado en la ciudad y que le preocupa la ciudad, no cede a lo que le pide su partido, el alcalde debe proteger el interés general y los beneficios de la ciudad", ha destacado la concejal popular. Ha añadido que "luego alardean de agilización y eficiencia en su gestión, algo que, como se puede comprobar con este hecho, es totalmente falso".

En este sentido, Jáuregui ha apostillado que "el gobierno de Espadas no ha actuado con celeridad, eficiencia y seguridad jurídica en estos meses, como tanto pregonan, ni han contribuido, por tanto a la reactivación económica y al empleo". "A los hechos nos remitimos, ya que la realidad es que los principales afectados por su inacción son los particulares, promotores y en definitiva la economía de nuestra ciudad", ha agregado.

La concejal popular ha aclarado que "el PP está de acuerdo con la simplificación administrativa y agilización de licencias, de hecho, gracias al PP se ha impulsado la integración de Urbanismo y Medio Ambiente". Ha añadido que "el PP lo que no comparte es que se actúe al margen de la norma, que no se tengan en cuenta los órganos competentes, que no se garantice seguridad jurídica a los promotores de actividades y, sobre todo, que no se vele por los intereses de la ciudad y su reactivación económica, que es lo que está haciendo el gobierno municipal de Espadas".

"El gobierno municipal lo único que está haciendo con esta actitud es bloquear y paralizar la actividad económica de la ciudad", ha reiterado Ana Jáuregui. Ha añadido que "el único que está en contra de los intereses de la ciudad y no mueve ni un ápice cuando se trata de ir en contra de su partido, es el señor Espadas, cuyas palabras carecen de valor, ya que alardea de una cosa pero luego se pone de perfil para evitar confrontaciones con su partido".

La concejal del Grupo Popular ha indicado que "luego contestarán que en el PP hablamos con desconocimiento y vamos en contra del sentido común, aquí los únicos que van en contra del sentido común es el gobierno del PSOE de Juan Espadas, que en lugar de apoyar e impulsar medidas que supongan agilización administrativa, reactivación de la economía y creación de empleo, en estos momentos tan delicados por la crisis del Covid-19, lo que hacen es bloquear y paralizar los trámites administrativos para ceder a los intereses de su partido".

Jáuregui ha exigido a Espadas que "sea consecuente, diligente y apoye la simplificación administrativa que tantos beneficios suponen para la ciudad y los sevillanos". Ha concluido que "ante esta grave situación, estamos realmente preocupados, por ello denunciamos estas graves circunstancias. Lamentamos que Espadas esté más centrado en aparentar y en el marketing que en solucionar los verdaderos problemas que existen en la concesión y agilización de licencias. El PP siempre defenderá la economía y agilización de actividades, pero siempre desde la seguridad jurídica tanto de los que promueven la actividad como de los usuarios de las mismas".