Puig rechaza medicalizar las residencias de mayores: "No son hospitales ni deben serlo"

20M EP

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, no ve conveniente medicalizar las residencias de mayores ni hospitalizarlas de manera permanente porque "son el espacio donde habitan personas con la mayor dignidad posible al final de sus vidas". "Las residencias no son y no deben ser hospitales", defiende.