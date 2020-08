'One 2 One', de Néstor Ruiz Medina, gana la sección de ficción del certamen de cortometrajes 'El Pecado'

20M EP

El cortometraje 'One to one', de Néstor Ruiz Medina, se ha alzado con el primer premio de la sección de ficción de la XIX edición del certamen Internacional 'El Pecado', que ha celebrado este sábado su gala de clausura en la que se han entregado los galardones a los mejores trabajos.