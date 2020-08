Tu horóscopo diario: domingo 9 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 9 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Preparas con mucha ilusión una escapada que ya te está haciendo mucha falta y que realmente te mereces. Buscarás espacios en donde encontrarte con algún paisaje nuevo. Un baño de bosque sería una idea excelente para reequilibrar tus fuerzas.

Tauro

Te llevarás una alegría inmensa al comprobar que algo o alguien a quien aprecias mucho ha salido de un apuro o de una situación comprometida. Si puedes, celebra esta noticia por todo lo alto, ya que supone un regreso a la normalidad y a la felicidad.

Géminis

Esos malos modos que alguien va a utilizar contra ti no tienen otra explicación que la envidia. En cualquier caso, mantendrás mucho la calma ante ellos y eso es una postura sabia. Los sentimientos negativos u oscuros de los demás, no son ty problema.

Cáncer

Debes pensar bien lo que deseas para el futuro y aunque andas dudando aún en cuestión de estudios o profesión, lo cierto es que debes hacer lo que realmente te guste sin mirar demasiado las cuestiones materiales del tema. Sólo así serás feliz.

Leo

Si tienes pareja, va a ser un momento muy importante para ambos ahora, ya que es posible que tengas la oportunidad de convivir más tiempo o de conocer más en profundidad cómo es esa persona. No te faltarán sorpresas, pero bastante positivas.

Virgo

Un amigo te encomienda un asunto un poco delicado relacionado con bienes de algún tipo, una casa o un terreno para que hagas ciertas gestiones. Tenlo todo muy claro antes de dar un paso, pero no temas por las consecuencias ni por tus acciones.

Libra

Si tienes hoy muy acentuada esa sensación de que te falta algo o de que echas de menos algo en tu vida, no te dejes llevar por ella, ya que solo es producto de un cierto cansancio. Lo mejor es que salgas y te distraigas todo lo que puedas. Remontarás.

Escorpio

Renunciarás a algo que te apetece mucho, pero hay ciertas circunstancias que así lo aconsejan y no te queda más remedio que hacerlo. Ponerse triste por ello no es algo que te debas permitir. Habrá oportunidades más delante de realizar eso que deseas.

Sagitario

Hay un lazo familiar que a veces te provoca cierta desazón porque a pesar del cariño que le tienes, en ocasiones te saca un poco de quicio. Debes de relajarte, respirar hondo y pensar que es mucho más importante el afecto que todo lo demás.

Capricornio

Alguien reclama tu presencia y te verás en la obligación de dejar lo que estés haciendo hoy. Si es un problema familiar y estás lejos, vas a conseguir arreglarlo con bastante facilidad a través de la tecnología. No te ahogues en un vaso de agua.

Acuario

No pongas cara de susto si alguien consigue averiguar un secreto que guardas celosamente. Quizá te hayas descuidado demasiado y has bajado la guardia. Piensa que, por otro lado, ya era hora de no esconderse más. Afronta la verdad.

Piscis

Decir la verdad está bien, pero en ocasione son hay que decir todo lo que se piensa porque se puede ofender a alguien sin motivo. Hoy esto lo verás claro, así que ten cuidado en no exponer bruscamente todo lo que opinas sobre una persona. Ojo.