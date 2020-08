Laura Matamoros zanja los rumores sobre su supuesto embarazo

Laura Matamorosestá pasando un verano muy especial en Ibiza con su pareja, Benji Aparicio, y su hijo Matías.

La influencer está compartiendo estos felices momentos a través de sus redes sociales, donde podemos ver cómo pasa los días en la playa y en barco.

Es una de estas imágenes la que ha hecho que saltaran todas las alarmas de un posible nuevo embarazo.

Laura Matamoros ha querido negar estos rumores de manera contundente a través de su Instagram. "Mientras estaba en la peluquería he visto ciertos comentarios y quería comentar que no estoy embarazada, estoy de vacaciones. Que me dejen en paz, que no estoy embarazada", declaraba.

La hija de Kiko Matamoros ha explicado que puede parecer que está embarazada por haber cogido algún kilo durante sus vacaciones al estárselo pasando tan bien.