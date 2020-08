PP de Pinos Puente vota en contra del presupuesto por el "recorte" en los derechos de trabajadores municipales

"El primer escollo que nos encontramos para dar nuestro apoyo al presupuesto municipal elaborado por Izquierda Unida y Ciudadanos es el atentado y el recorte que pretenden acometer en las partidas que afectan a los trabajadores del Ayuntamiento pinero, concretamente al Fondo de Social, que reconoce unos derechos a los empleados municipales y que está pendiente de pago desde 2019", ha aclarado en un comunicado la portavoz local del PP de Pinos Puente, Cristina Guzmán.

La dirigente popular ha reconocido que la situación económica del Ayuntamiento de Pinos Puente es "complicada", pero "pedimos al gobierno local de IU y C's que el esfuerzo para salir adelante "no se haga solo desde una parte". "El esfuerzo corresponde principalmente al equipo de gobierno, si tenemos en cuenta que Pinos Puente dispone de una partida superior a los 278.000 euros destinados a las liberaciones y sueldos de los concejales de gobierno y personal de confianza", ha apuntado Guzmán.

La portavoz del PP de Pinos Puente ha aludido a que hay otras partidas presupuestarias que "chirrían", como los 185.000 euros para fiestas, "en plena pandemia", frente a "una partida para cuestiones sanitarias de tan solo 1.000 euros".

En cuanto a las propuestas relativas al Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), los populares tampoco han estado de acuerdo al entender que los proyectos presentados "no contribuían al beneficio de los vecinos de Pinos Puente ni la mejora de nuestras calles, sino todo lo contrario, suponiendo más bien un perjuicio para los accesos a nuestro pueblo".

"Esto es subsanable todavía, puesto que los proyectos del PFEA pueden modificarse y presentarse hasta el mes de septiembre, y Pinos Puente no tiene por qué perder los puestos de trabajo que llevan aparejados", ha resaltado Guzmán.

La portavoz popular ha querido aclarar que el PP "tiende la mano para que, una vez más, podamos sacar adelante proyectos tan importantes para el municipio de Pinos Puente". No obstante, ha incidido en que, cuando cuatro grupos políticos, como los que forman la oposición en el Ayuntamiento de Pinos Puente -PP, PSOE, Vox y una concejal no adscrita- de "tan distinta ideología" coinciden en no sacar adelante el presupuesto municipal y los proyectos que conlleva "será porque estos no son tan buenos como nos quieren vender y no acarrean tantos beneficios para nuestros vecinos, como quieren hacernos creer".

"Izquierda Unida y Ciudadanos no tienen mayoría absoluta para gobernar, y en lugar de imponernos las cuentas para nuestro pueblo, tienen que sentarse con los cuatro grupos de la oposición y negociar los presupuestos, enriquecerlos con nuestras propuestas y escuchar al pueblo, no a sus intereses", ha concluido.