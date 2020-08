Seis compañías de Castilla y León participarán en 'Cir&Co 2020' con sus últimas creaciones artísticas

Un total de 84 actuaciones, a cargo de 26 compañías, podrán disfrutarse a través de este Festival, uno de los principales de artes escénicas en España, referente a nivel internacional en disciplinas circenses y único a nivel mundial en la concepción de circo conceptual e innovador dentro de un marco monumental como es la Ciudad Patrimonio Mundial de Ávila, informan desde la Consejería a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En esta edición, y debido a la actual situación sanitaria, el Festival apuesta por compañías artísticas nacionales, y especialmente de la Comunidad, con hasta seis representantes.

El viernes 28 de agosto, a las 23.00 horas, el Monasterio de Santa Ana acogerá el espectáculo 'The best of the worst, el cabaret', del artista burgalés Javier Ariza, una divertida función que aúna clown y cabaret, dirigida por Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo 2014. Este mismo día, la compañía burgalesa 'La Sonrisa Teatro' presentará 'Bricomanzas' en el Palacio de Bracamonte, un espectáculo de teatro-clown para público a partir de 6 años, en dos sesiones, a las 13.00 y 20.00 horas.

El sábado 29 de agosto, la plaza del Mercado Chico será el escenario para disfrutar de 'Los Titirilelos', espectáculo a cargo de la compañía leonesa 'Concedeclown' a través de una divertida historia protagonizada por payasos del siglo XXI, dirigida a todos los públicos y con sesiones a las 12.30 y 20.00 horas. La compañía leonesa 'Maintomano' ofrecerá su espectáculo de acrobacias 'Sin Miedo' en el Palacio de Bracamonte, en dos sesiones, a las 13.00 y 20.00 horas. Para finalizar la jornada, la segoviana Eugenia Manzaneda presentará su espectáculo clown-cabaret 'ARGFH!!!! La Payasa Sasa' en el Monasterio de Santa Ana, a las 23.00 horas.

El domingo 30 de agosto, la compañía burgalesa 'Tiritirantes' ofrecerá su espectáculo de circo malabar y acrobacia aérea 'Patas Arriba' en la carpa del Atrio de San Isidro, en dos sesiones, a las 12.30 y 19.30 horas, dirigido a público a partir de 6 años.

El resto de compañías participantes en la octava edición de 'Cir&Co', con un total de 26, proceden de hasta 11 comunidades autónomas diferentes. Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. Además, esta edición especial de 'Cir&Co', con marcado carácter nacional, contará con la participación de tres compañías internacionales procedentes de Francia.

Como en ediciones anteriores, en el marco del Festival, se desarrollará el VII Encuentro de Escuelas Europeas de Circo-Proyecto CRECE, que contará con la presencia de estudiantes de las más prestigiosas escuelas de seis países. Francia, Bélgica, Polonia, Brasil, Argentina y México, explica la Consejería.

'CIR&CO' SEGURO

La Consejería de Cultura y Turismo trabaja en una edición de 'Cir&Co' que garantice todas las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los espectáculos.

De esta forma, los espectáculos se desarrollarán en aforos cerrados, dentro de los patios y claustros del rico patrimonio monumental abulense, ahondando en la combinación de patrimonio, artes escénicas y turismo como elementos diferenciadores de este Festival desde sus inicios.

Además, estos aforos cerrados se ajustarán en número de plazas, con espectáculos de entre 35 y 400 plazas, respetando la distancia interpersonal y adaptándose a las normas establecidas por las autoridades sanitarias. El uso de mascarilla será obligatorio en todas las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y preservar la salud de todos los asistentes.

La programación de 'Cir&Co 2020', que se iniciará con la inauguración de la Exposición 'Cir&CoEsCultura' del escultor José Antonio Elvira en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila, ya puede consultarse a través de la página web del festival.