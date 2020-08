El sector del ocio nocturno emprende protestas por el adelanto de la hora de cierre

Un centenar de empresarios del sector del ocio nocturno de Cantabria se han agrupado como colectivo para poner en valor "la profesionalidad y el compromiso social" del sector con la seguridad de trabajadores y público y para exigir al Gobierno regional medidas que garanticen el sostenimiento de los más de 2.200 empleos directos, 5.000 empleos indirectos, de una aportación del 1, 6% del PIB regional y del importante impacto directo sobre las marcas Santander y Cantabria como destinos turísticos.

Según señala la asociación en un comunicado de prensa, se estima que unos 27.000 cántabros y cerca de 200.00 extranjeros, el 50% del turismo internacional que visitó la Comunidad el año pasado, consumen habitualmente ocio nocturno.

El portavoz del colectivo, Ángel Suárez, ha explicado que las empresas del sector han realizado hasta la fecha una inversión valorada en más de un millón de euros en sistemas, equipos y refuerzo de personal para garantizar el funcionamiento seguro de los establecimientos "más allá de lo que la ley nos exige".

La asociación asegura que "la decisión del Gobierno regional de no modificar el adelanto de la hora de cierre de los establecimientos de ocio nocturno supone que cada una de nuestras empresas pueda trabajar una media de 25 horas menos a la semana, lo que de no corregirse conduce inevitablemente a la destrucción de miles de empleos antes de que acabe el verano" porque "no hay sector que puede sostenerse con una pérdida de horas productivas que supera las 52.000 horas en conjunto del sector en un mes".

Para la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, "los datos de paro pueden llegar a reflejar el mes que viene un daño para Cantabria similar al que supondría el cierre de cinco empresas como Sniace porque nuestra actividad no solo sostiene a nuestro personal, sostiene también el trabajo de cientos de autónomos y empresas que prestan servicios de reparto, mantenimiento etc".

MANIFIESTO

Los establecimientos de ocio nocturno de Santander interrumpirán su actividad durante un minuto este sábado a la una de la madrugada para dar lectura al manifiesto por el compromiso social del ocio nocturno.

Con esta medida, que se extenderá posteriormente a toda Cantabria, arranca una serie de acciones orientadas a visibilizar el apoyo del público de los establecimientos a las reivindicaciones de un sector que es en Cantabria "controlado, seguro y comprometido con trabajadores y usuarios".

Además, el sábado 8 a las 00,50 h, los establecimientos de la Plaza de Cañadío apagarán su iluminación exterior durante unos minutos en señal de protesta por el adelanto de la hora de cierre.

La asociación explica que el tejido empresarial sectorial está integrado en su práctica totalidad por "pequeñas empresas de carácter muchas veces familiar en las que los empresarios somos los primeros interesados en garantizar que se respetan todas las precauciones" porque "no solo estamos cuidando de nuestros negocios y nuestros equipos humanos, estamos cuidando de nuestra salud y de la de nuestras familias".

Por ello consideran que "implantar en el ocio nocturno de Cantabria medidas que pueden tener sentido en destino de ocio masificado y descontrolado, es un desacierto en la gestión que el Gobierno regional está a tiempo de corregir".