El Principado afirma que lo más probable es que se suspenda la huelga de Itvasa

Así lo ha afirmado en la inauguración del salón Hogar y Confort 2020 que se celebra hasta el próximo martes en el recinto ferial Luis Adaro, donde la directora ha afirmado que lo más probable es que "consigamos suspender esa huelga a través de una serie de puntos de acuerdo entre las partes".

"No se puede confirmar todavía pero lo más probable es que mañana no haya huelga", ha indicado, para destacar que las dos partes podrían haber llegado al acuerdo de suspender la huelga, pero que de todos modos mañana no se trabajaría, aunque se mantendría en todo caso la ampliación de horario a partir de la próxima semana.

"En toda negociación se trata de que todas las partes dean pasos y desde la administración llevamos todas las semana intentando que dean pasos para llegar a un acuerdo en cuanto a la ampliación de horario", ha sentenciado.