La Generalitat ejecutó el 93,84% del presupuesto en 2019 y tuvo un resultado económico-patrimonial de -2.225,7 millones

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la Cuenta General de la administración valenciana que ha presentado este viernes el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en rueda de prensa. Soler también ha indicado que la liquidación recoge asimismo que a final de año se habían abonado un total de 20.314.406.101 euros, que suponen el 89% de las obligaciones reconocidas. Este dato ha crecido en 1.700 millones (9,1%) respecto a 2018.

Respecto al resultado económico-patrimonial, Soler ha precisado que este no se puede comparar con el de años anteriores debido a que la cuenta, por primera vez, se ha adaptado al Plan General de Contabilidad Pública del Estado, que tiene que ser utilizado como plan marco por parte de todas las administraciones públicas.

Como consecuencia de este cambio, las magnitudes de la Cuenta General de este ejercicio no engloban los mismos conceptos de años anteriores y, por tanto, no son comparables con los de ejercicios precedentes, aunque "sí se pueden comparar algunas magnitudes que se corresponden", ha precisado el titular de Hacienda.

Soler también ha destacado que el Consell ha hecho "el esfuerzo" de presentar la Cuenta General "dos meses antes de que finalice el plazo legalmente previsto". Aunque en un principio, este estaba situado en el 30 de junio, el estado de alarma obligó a retrasar la fecha límite hasta finales de septiembre.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DÉFICIT

La Cuenta General refleja, en el apartado de la liquidación del presupuesto, "la apuesta del Consell por el refuerzo de los servicios públicos fundamentales", que se fundamenta en un incremento en la inversión por un total de 1.167 millones de las consellerias de Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas.

En concreto, el aumento en Educación respecto a 2018 es de 515 millones (10,9%), en Sanidad de 292,5 millones (4,05%) y en Políticas Inclusivas de 359,7 millones (28,7%).

Respecto al déficit, Soler ha insistido en que la Generalitat "seguirá teniendo déficit" mientras no se corrija la infrafinanciación. "Si gastamos por debajo de la media, solo hay una razón para tener déficit: la infrafinanciación", ha indicado.

"Aquí ya no hay corrupción y la gestión ha mejorado muchísimo. No tenemos los ingresos que toca, ya que el gasto medio per càpita continúa siendo más baja que la media española, a pesar de los incrementos", ha indicado.

PROVISIONES

En la Cuenta Económico Patrimonial se incluyen también las provisiones y contingencias a corto plazo que se han tenido que realizar en el ejercicio de 2019, y que se dividen en tres grupos: Provisiones por responsabilidades, provisiones por devolución de ingresos y provisiones para transferencias y subvenciones.

Respecto a las provisiones financieras en concreto, Soler ha indicado que disminuyen en 2018 en 1.762 millones más que en 2019, al pasar de -2.035,7 en 2018 a -273,8 millones en 2019, lo que incide "de forma negativa en el resultado económico-patrimonial".

Esto se explica en buena parte porque en el ejercicio 2018 se dieron de baja diversas provisiones especialmente la que ajustaba el valor de las participaciones que la Generalitat tenía en el ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Al extinguirse RTVV, se da de baja esta inversión financiera por importe de 1.184 millones.

Esta cantidad supone el 51% del incremento de las provisiones de inversiones financieras (2.309,5 millones) en 2018 y tiene un impacto importante sobre el desahorro de 2019.

Los gastos de personal y de cargas sociales, por su parte, aumentan en 316 millones por el aumento en la inversión en capital humano para reforzar los servicios públicos, como sanidad o educación, mientras que las transferencias y subvenciones en materia social se incrementan en 491,2 millones.

PROVISIONES POR RESPONSABILIDADES

Las provisiones por responsabilidades a corto plazo ascienden a 63,2 millones. Entre ellas se incluye la destinada a cubrir el contrato de refinanciamiento con la SGR (9,8 millones), la destinada a la sentencia del TSJCV 369/2017 relativa a las Torres de Benidorm (15 millones), la dirigida a cubrir la carrera profesional de los interinos de Sanidad (22,5 millones), así como otras provisiones para hacer frente al resultado de reclamaciones, juicios y litigios.

También se ha realizado una provisión a corto plazo de 45,4 millones para la devolución de ingresos, fundamentalmente por la estimación realizada por la Conselleria de Igualdad, para hacer frente a la devolución de los ingresos indebidos cobrados por el anterior equipo de gobierno a dependientes y usuarios de residencias a partir de 2014 y que una sentencia judicial declaró ilegal. Esto ha obligado a la Conselleria de Igualdad a revocar la decisión y devolver el dinero.

Finalmente se han realizado provisiones a corto plazo para transferencias y subvenciones por importe total de 311,88 millones de euros, de los cuales 285,6 millones corresponden a provisiones para hacer frente a la deuda que generó Feria Valencia a raíz de los convenios suscritos en 2007 por el anterior equipo de gobierno.

También se han destinado 24,12 millones a provisionar las subvenciones en materia de vivienda que el anterior equipo de gobierno bloqueó en 2012-2013 y no pagó, y que fueron reconocidas por el actual Consell en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2016 de diciembre de Medidas Fiscales. "Ya saben quién era la consellera en aquel momento", ha afirmado soler, en referencia a la actual síndica del PP en Corts, Isabel Bonig.

Asimismo, 2,07 millones se han destinado a cubrir el posible pago de intereses derivados del convenio de 19 de abril de 1999 de financiación y ejecución de obras de centros docentes entre el IVVSA y el IVF.

BALANCE

Entre las principales magnitudes que componen el Balance de la Cuenta General, figura el Activo, que incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la Generalitat y que asciende a 19.406,5 millones.

Por su parte, el total general del Pasivo, constituido por la deuda a corto (pasivo corriente) y largo plazo (pasivo no corriente) y el patrimonio neto, que es el que tendría la Generalitat si fuera una empresa privada, coincide con el Activo al sumar 19.406,5 millones.

El Balance está especialmente marcado por el patrimonio neto, que asciende hasta los -34.814 millones, ya que en uno de sus componentes, en el patrimonio generado, "se ha producido un cambio contable en la valoración del inmovilizado material e intangible".

Siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Comptes, se ha amortizado por primera vez el inmovilizado material (excepto construcciones e infraestructuras) y el inmovilizado intangible de este ejercicio y los anteriores. Asimismo, se han dado de baja en la contabilidad los activos totalmente amortizados. Estos hechos han tenido un impacto negativo en el balance de 2019 de 2.604 millones de euros.