La mezzosoprano Joyce DiDonato debuta este sábado en el FIS

La artista estadounidense, que ha actuado en los escenarios más importantes de Europa, América y Asia, estará acompañada por la pianista canadiense Carrie-Ann Matheson, directora asistente en la Metropolitan Opera de Nueva York.

DiDonato (Kansas, 1969) regresa a los escenarios tras cinco meses y lo hace con un recital de algunas de sus piezas favoritas de compositores de diferentes épocas, como Mozart, Haendel, Mahler y Granados, entre otros.

Joyce DiDonato ha construido una carrera plagada de éxitos en la que destacan sus papeles en óperas de Haendel y Mozart, su amplia y premiada discografía y sus interpretaciones del 'Bel canto' de Rossini y Donizetti.

Cada vez más solicitada en los circuitos de conciertos y recitales, recientemente ha realizado residencias en el Carnegie Hall y en el Barbican Center de Londres, giras que la han llevado por los principales escenarios de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia y ha aparecido como solista invitada en la BBC Last Night of the Proms.

Para su recital en el Festival Internacional de Santander, DiDonato ha preparado una selección de obras de diez compositores de diferentes épocas, lo que permitirá al público hacer un recorrido histórico y estilístico a través de la prodigiosa voz de la mezzosoprano.

DiDonato comenzará el recital con Mahler y Mozart, continuará con Pablo Luna ('De España vengo'), Hasse ('Morte col fiero aspetto de Marco Antonio y Cleopatra') y Haendel ('E Pur così in un giorno / Piangerò la sorte mia de Giulio Cesare'). Finalizará el recital, de unos 70 minutos de duración, con una selección de canciones del siglo XX, empezando por Enrique Granados ('La maja dolorosa I, Il, II'), seguido de Leonard Bernstein ('Greeting') y Gene Scheer ('Learn away') para terminar con un tema popular americano ('Oh Shenandoah') y el 'Somewhere over the rainbow' que escribió Harold Arlen para la película 'El mago de Oz'.

TRAYECTORIA

La crítica internacional ha calificado a DiDonato como "quizás la cantante femenina más potente de su generación" (New Yorker) y ha dicho sobre ella que tiene "una voz de oro de 24 quilates" (The New York Times).

Además de cosechar excelentes críticas, DiDonato acumula algunos de los premios más prestigiosos del mundo de la música: ha ganado tres premios Grammy, uno de ellos al Mejor Álbum Solo Vocal Clásico; varios premios Laurence Olivier por sus "logros sobresalientes en la ópera", concedidos por la Sociedad de Teatro de Londres; varios Edison Klassiek y el Premio Richard Tucker, entre otros.

Entre los éxitos más destacados de sus últimos conciertos se incluyen los realizados junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago con Ricardo Muti, la Filarmónica de Berlín con Sir Simon Rattle, la Orquesta Révolutionnaire et Romantique con Sir John Eliot Gardiner, la Orquesta de Filadelfia con Yannick Nézet-Séguin, la Orquesta de la Academia Santa Cecilia y la Orquesta Nacional de la Juventud Estados Unidos bajo la dirección de Sir Antonio Pappano.

En ópera, sus papeles más recientes incluyen Dido en 'Les Troyens' en la Ópera Estatal de Viena; Sesto en 'Cendrillon' y Adalgisa en 'Norma' en la Metropolitan Ópera, Agrippina en concierto con 'Il Pomo d'Oro' con Maxim Emelyanchev; Hermana Helen en 'Dead Man Walking' en el Teatro Real de Madrid y el Barbican Centre de Londres; Semiramide en la Ópera Estatal de Baviera y Royal Opera House, y Charlotte Werther en la Royal Opera.

Su carrera discográfica cuenta con grandes éxitos internacionales como 'Les Troyens', que en 2018 ganó en la categoría de Grabación (Ópera Completa) en los Premios Internacionales de Ópera, el Premio de Ópera en los galardones de la Revista de la Música de la BBC y la Grabación del Año de Gramophone.

En su extensa obra discográfica destacan también sus álbumes recientes: 'Songplay, In War & Peace', que ganó el Premio Gramophone al Mejor Recital 2017, 'Stella di Napoli' y su 'Diva Divo' y 'Drama Queens', ganadoras del Grammy. DiDonato también cuenta con otros honores como los premios Gramophone a Artista del Año y a Recital del Año, así como su admisión en el Gramophone Hall of Fame.

MARCOS HISTÓRICOS EN MAZCUERRAS

Por otra parte, este sábado también habrá concierto del ciclo de Marcos Históricos en el Bosque del Saja (Mazcuerras) de la mano de Harmonia del Parnàs y el Cor de Valencia.

La agrupación dirigida por la clavecinista Marian Rosa Montagut interpretará su último espectáculo '¡Besame y abráçame! El amor y el desamor en los cancioneros españoles'.

Se trata de una muestra de canciones de gran carga poética que procedían de la tradición popular y que fueron recogidas en el Cancionero de Palacio o el Cancionero del Duque de Calabria, entre otros.