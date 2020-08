Cs acepta retomar la mesa de reforma del Estatuto de Autonomía para construir un texto de "calidad"

En rueda de prensa, el parlamentario de la formación naranja ha reaccionado de este modo después de que el presidente de Gobierno Emiliano García-Page, en una entrevista con Europa Press haya asegurado que no da por perdido reformar el Estatuto esta legislatura y que no lo hará sin el apoyo del PP y Cs en el Congreso.

Muñoz Zapata ha manifestado que en el mes de marzo, su partido defendió que "había que atender antes lo urgente que lo importante" - haciendo referencia a la crisis sanitaria del COVID-19-, y aunque no está seguro de si esa urgencia ha pasado asegura que "cuando se ha abierto la posibilidad" de llevar a cabo una reforma de Estatuto, Cs "ha estado abierto" a consensuar, pues considera que la reforma "o se da por consenso o no se da".

PIDE A PAGE QUE PRESENTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Asimismo, Muñoz Zapata ha expuesto que desde Cs piden al Gobierno de García-Page que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el acuerdo firmado esta semana entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ya que considera que se trata de "expropiar los ahorros de los ayuntamientos".

"Esto es la bolsa o la vida" ha señalado el diputado de la formación naranja, manifestando que lo que el Gobierno le ha dicho a los ayuntamientos es "o me das tus ahorros y me los prestas a cambio de que te los devuelva o no te dejo utilizar los ahorros" utilizando para ello la Ley Presupuestaria.

Una medida con la que Cs no está de acuerdo, pues consideran que esos ahorros deben ser utilizados por los ayuntamientos ya que "se han ido pagando y generando a lo largo de los años con los impuestos de los vecinos".

Asimismo, ha asegurado que en las Cortes se han presentado y aprobado resoluciones en las que se defendía que los consistorios hiciesen uso "del cien por cien" del superávit mientras que el acuerdo firmado entre la FEMP y el jefe del Ejecutivo "va en contra de lo que hemos acordado y aprobado en las Cortes".

Por ello considera que en estos momentos "hay que ser coherente con lo que se ha votado" por parte de los tres partidos políticos representados en las Cortes en lo que se defienden los ahorros de los municipios y de los vecinos.

En cambio, asegura que en este asunto el PP se está "dedicando al postureo" mientras que el PSOE por su parte "está de perfil" y en vez de enfrentarse a Pedro Sánchez "se dedica a echarle la culpa a la Ley Presupuestaria" no poniéndose de esta manera "de lado de los vecinos".

En cambio, asegura que desde Cs están instando a que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 27/2020 "que materialice esa expropiación de los ahorros de los ayuntamientos, que materializa esa expropiación de los ahorros de los vecinos y que vulnera la autonomía de los municipios".