El 'loco',  exyerno de la anciana descuartizada, habría estado en la casa a la vez que la reportera de 'EP'

La Guardia Civil ha detenido a la hija y al exyerno de la anciana encontrada descuartizada en Chapinería (Madrid) por participar presuntamente en el asesinato de la mujer desaparecida. Los restos de la mujer fueron hallados semienterrados en diferentes bolsas en un encinar cerca del domicilio familiar.

El equipo de Espejo público pudo entrevistar este jueves en exclusiva a la hija de la mujer fallecida. África, acusada de colaborar en el crimen, aseguró ante las cámaras no conocer el paradero de su madre y se mostró muy apenada por la desaparición de la mujer.

Una reportera de Antena 3 preguntó a la acusada por su pareja, también implicado supuestamente en el crimen, y ella apuntó que llevaba tiempo sin verlo y que ya no residía en la vivienda. Además, África explicó a los periodistas que su ex pareja tiene una orden de alejamiento sobre ella y que no puede acercarse a la familia.

Tania Taboada, reportera de Atresmedia, ha explicado este viernes en directo que varias fuentes extraoficiales aseguran que el individuo detenido por las autoridades podría haber estado en la casa, mientras la periodista entrevistaba a la hija de la mujer desaparecida. La comunicadora tuvo esta conversación con la entrevistada en la cocina y no pudo acceder al resto de estancias de la casa.

Los colaboradores de Espejo público se han interesado por las apreciaciones personales de su compañera al estar cara a cara con la acusada. Taboada ha explicado que, después de apagar el piloto, pudo hablar con ella sin cámaras y que, muy nerviosa, se encendió un cigarrillo. "Pero yo sí noté que estaba sobreactuando", ha apuntado la periodista.

La visita del equipo de Antena 3 a este domicilio ha traído consecuencias. Tanto la reportera como su compañero cámara fueron requeridos este jueves por la Guardia Civil para presentarse en la comandancia de Tres Cantos.

Tras su paso por la vivienda, podrían aparecer huellas y rastros de ADN de los periodistas en el supuesto escenario del crimen. Por ello, las autoridades tomaron, de manera consentida, algunas muestras de ADN de los compañeros de Espejo Público para separarlos del resto de huellas encontradas.