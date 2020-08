Cs Haro presenta una moción...

El objetivo es que "se respete la proporcionalidad de los grupos municipales en las comisiones informativas y que los suplentes de cada partido en los plenos sean de propio grupo municipal", afirman desde el partido.

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Haro, Rafael García, explica que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) establece que "las comisiones informativas se componen por aquellos miembros de la Corporación designados en representación de cada Grupo, y se admite que se designe un suplente por cada titular".

Pero este mandato legal "no se cumple en Haro porque no se precisa en la norma que los suplentes deban ser del mismo partido. En la práctica, cada partido, cuando lo necesita, puede nombrar a un suplente que sea de cualquier partido, sin necesidad de que sea de su grupo. Por ejemplo, Partido Riojano o Podemos, que solo tienen un concejal, cuando no puede ir, le suple un concejal del PSOE. Y eso no puede ser, el suplente debería ser siempre del mismo partido".

Al registrar esta moción, Cs Haro pretende que se debata y apruebe en el próximo Pleno de la Corporación, que se celebrará en el mes de septiembre, para que la alcaldesa adopte, cuanto antes, las medidas necesarias para que las comisiones se desarrollen conforme a la legalidad tanto por sus titulares como por los suplentes y se mantenga, en todo caso, la proporcionalidad de cada grupo municipal.

Rafael García critica que, en el pleno del 5 de noviembre de 2019, la alcaldesa solicitó al secretario municipal un informe porque la situación de las sustituciones de concejales en las comisiones era irregular. Más de 10 días después, el 18 de noviembre, ya estaba redactado dicho informe donde se concluía que "debía ser remitido al pleno".

Sin embargo, como indica García, "a pesar de que nos hemos vuelto a quejar en cada comisión, el informe no se ha entregado a los grupos de la oposición hasta el pleno del 7 de julio de 2020, es decir, seis meses después, nada menos. Una práctica habitual en este Ayuntamiento, que niega a la oposición de forma sistemática el acceso a la documentación pública".

García asegura que "la alcaldesa conocía el contenido de este informe desde noviembre, pero, como no le interesaba que se conociera su contenido, lo ha mantenido guardado durante todo este tiempo"