Edu Soto, encantado con la prueba musical de 'Pasapalabra': "Cuando acabemos, nos vamos a un karaoke"

La prueba musical sigue siendo la estrella de Pasapalabra, tanto es así que este jueves Edu Soto, momentos antes de comenzar su enfrentamiento con David Fernández en el concurso de Antena 3, propuso que "cuando acabe el programa, nos vamos todo a un karaoke".

"O nos echan directamente", afirmó Roberto Leal ante la propuesta de su invitado. El presentador le dijo el año de la canción que tenían que adivinar, 1984: "Bien, Los Goonies –fecha errónea porque la película se estrenó en 1985-", contestó Fernández.

Comenzó a sonar la música y Soto, una vez más, fue el primero en apretar el pulsador. Fernández pidió que repitieran la canción, pero Leal le contestó que "deja a Edu, por favor, que está buscando en su interior".

"No comiences que hoy te tiro el pulsador", advirtió Soto a su rival y amigo, pero falló la respuesta. En el rebote, Fernández admitió que "no tengo ni idea porque he estado más pendiente del pulsador que de la canción".

Edu Soto y David Fernández, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador pasó a la siguiente pista, un verso de la canción: "Up where the mountains meet the heavens above". Soto volvió a ser el más rápido, se levantó y comenzó a bailar: "Se me ha ido tío", afirmó.

"Me la sé, pero se me ha ido por este desgraciado", señaló Soto. Leal volvió a leer el verso para ayudarle a volver a coger el hilo de la canción, pero falló. En el rebote, Fernández cantó la canción equivocada y pasaron a la siguiente pista.

Fernández dio al pulsador antes de tiempo, por lo que el turno fue directo a su compañero: "No hombre, no, que ahora me la sé", admitió el Chikilicuatre. Soto se puso a bailar y a cantar el tema Holding out for a hero de Bonnie Tyler, acertando la respuesta.