Miguel Ángel, en '¡Boom!': "He trabajado muchas navidades en la librería de Manolo, mi compañero en Los dispersos"

Los dispersos, y concretamente Miguel Ángel, descubrieron este jueves a los espectadores de ¡Boom! varias curiosidades literarias que algunos desconocían, desde un empleo temporal a libros 'fantasma'.

"He trabajado muchas navidades en la librería de Manolo–su compañero de equipo en el concurso de Antena 3- y hubo un día que un cliente empezó a decir títulos de libros que parecían verdad, pero que no estaban en la base de datos", recordó el concursante.

Miguel Ángel continuó contando que "siguió diciendo cosas que parecían de verdad, pero no existían". Y añadió que "al vigésimo libro dijo Jusjus, y pensé que estaba de cachondeo o que su hija le está diciendo los títulos por teléfono y se está riendo de mí".

"Me volvió a repetir que quería Jusjus y un compañero me confirmó que ese libro existía", afirmó entre risas. "Desde entonces, cuando en El laberinto –la librería de Manolo- alguien pide un libro que no encontramos, decimos que en un Jusjus".

Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Juanra Bonet quiso saber de qué libro se trataba y Manolo le contestó que "son de los que salieron después de Crepúsculo, entre amoríos, vampiros y misterio para adolescentes que cuando te dicen el nombre piensas que están de cachondeo".

"Jusjus, ya sabes, vampiros y amor ¡caray!", exclamo el presentador antes de dar paso a la siguiente bomba que disputaron Los dispersos.