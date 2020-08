Europa aumenta las medidas de control a España por los nuevos brotes: estos son los países que imponen restricciones

Un buen número de países europeos ha decidido establecer medidas de control más restrictivas en relación con España, donde los brotes de COVID-19 se han incrementado de manera notable en los últimos días y se ha producido un aumento significativo en el número de contagios, en particular en regiones como Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco o la Comunidad de Madrid.

En general, los países que han aplicado nuevas medidas de momento no impiden ir o volver a y desde España, pero sí inciden en desaconsejar los viajes no imprescindibles a todo el país o -según los casos- a las zonas más afectadas por el nuevo brote, así como -en algunos de ellos- establecer procedimientos de cuarentena.

DINAMARCA

Las autoridades danesas anunciaron este jueves que a partir de ahora desaconsejan los viajes no imprescindibles a España debido al aumento de contagios de la COVID-19, aunque no imponen ninguna cuarentena.

La medida, que entrará en vigor este viernes a las 22.00 horas GMT afecta también a Andorra, y ambos se unen a Rumanía, Luxemburgo y Bulgaria como los únicos países europeos a los que Dinamarca recomienda no hacer viajes turísticos por su alto nivel de contagios.

El anuncio era esperado una vez que España superó la semana pasada la cifra de 30 casos por 100.000 habitantes, el umbral máximo fijado por las autoridades danesas.

SUIZA

También el Gobierno suizo anunció este jueves que, ante el incremento de casos de coronavirus en el país, prohibirá desde el 8 de agosto la entrada de ciudadanos de países fuera del espacio Schengen.

La ampliación de la lista de países en riesgo se anuncia al día siguiente de que se ordenara a toda persona procedente de España que entre en Suiza permanecer 10 días en cuarentena en su domicilio, con el fin de desincentivar los viajes a territorios con una tasa creciente de infecciones.

La medida excluye, sin embargo, a los viajeros procedentes de las islas Canarias y Baleares, habituales destinos turísticos donde las cifras de nuevos casos de COVID-19 han sido en las últimas semanas inferiores a las de la Península.

ALEMANIA

Los test de COVID-19 serán obligatorios en Alemania a partir del próximo sábado, día 8, para todos los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan Cataluña, Aragón y Navarra, informó el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn.

El ministro recordó que, pese al peligro que implica el regreso de viajeros de zonas de riesgo, el mayor número de los contagios se sigue produciendo en Alemania.

Los nuevos contagios vienen aumentando en Alemania desde hace varios días por lo que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron en las últimas 24 horas 1.045 nuevos contagios por coronavirus, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en unos 8.700, según datos del RKI.

AUSTRIA

El Gobierno de Austria anunció este jueves que a partir del próximo día 10 recomendará no viajar a todo el territorio español, salvo las islas Baleares y Canarias, informó la agencia austríaca APA.

La advertencia, una alerta de riesgo del máximo nivel que rige ya para Portugal, entre otros países, fue decidida debido a los "desarrollos epidemiológicos" de la pandemia en España y significa que los viajeros procedentes de ese país deben presentar un test negativo de coronavirus para entrar en Austria, indicó el ministerio austríaco de Exteriores.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa mantiene a España en la lista de países sin riesgo epidemiológico por coronavirus, pero exige a los españoles que trabajan en territorio checo y que regresan ahora desde su país someterse a una prueba PCR negativa o pasar una cuarentena de dos semanas.

El requisito del test o la cuarentena no será necesario para los turistas españoles ni tampoco para los que transiten por el país, informa hoy la web de la Embajada de España en Praga.

Dicha prueba, que obliga asimismo a los trabajadores autónomos, debe realizarse "dentro del territorio de la República Checa y no debe tener más de 4 días de antigüedad", indica el mensaje.

"En el caso de parejas mixtas (un ciudadano checo y un español) sólo el trabajador español será el que tenga que presentar la prueba negativa ante su empleador", según la embajada, que además recuerda que estas medidas que afectan a los españoles podrán ser revisadas "la semana que viene".

HUNGRÍA

Las autoridades sanitarias de Hungría han retirado a España de la lista de los destinos más seguros, lo que obliga a los viajeros que lleguen desde allí a presentar dos pruebas PCR negativas en el plazo de cinco días o someterse a una cuarentena de dos semanas.

La medida, justificada por el aumento de los positivos en España, entrará en vigor este viernes, ya que "el contagio del coronavirus y el riesgo ya no es bajo", informó la agencia MTI.

FRANCIA

Francia desaconseja ahora viajar a Aragón por la situación epidémica allí, con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma española afectada por esa recomendación junto a Cataluña, adonde ya se pedía evitar esos desplazamientos desde el 24 de julio.

En su página web de consejos a los viajeros, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indica que se desaconseja ir a Aragón hasta que "la situación se restablezca" por "la evolución de la situación epidémica".

El Ministerio insta "fuertemente" a que los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR, para ver si se han infectado por la COVID-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena.

Recuerda que en Aragón hay que llevar mascarilla "en cualquier circunstancia" y que hay siete comarcas, incluidas las ciudades de Huesca y Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes de dirigirse a la "nueva normalidad" y se aplica la llamada "fase 2 flexibilizada".

Desde que lo anunció el pasado 24 de julio el primer ministro francés, Jean Castex, Francia también desaconseja viajar a Cataluña e igualmente pide a los franceses que se encuentren allí que se sometan a una prueba de coronavirus a su vuelta a su país.

Sobre España como conjunto, insiste en que desde el 21 de junio no hay ninguna limitación para entrar en su territorio ni hay ninguna obligación de cuarentena en vigor.

BÉLGICA

Bélgica ha añadido a Madrid y Baleares a la lista de zona "naranja", para las que se recomienda que los turistas que regresen hagan cuarentena, en la que ya estaban Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería.

El Ministerio de Exteriores belga actualizó ayer, miércoles, sus recomendaciones de viaje en relación con la pandemia de coronavirus.

Es el único cambio que Bélgica realizó para España, que por otra parte cuenta con algunas regiones en la lista "roja" de lugares a los que no está autorizado viajar, que incluyen a Aragón y Navarra y las provincias catalanas de Barcelona y Lleida.

Desde el 1 de agosto cada persona que regrese a Bélgica del extranjero o que desee pasar más de 48 horas en el país debe rellenar un formulario de identificación con información sobre el lugar de procedencia, el medio de transporte utilizado para entrar en Bélgica y otros detalles.

HOLANDA

En Países Bajos, donde en las últimas 24 horas se registraron 601 nuevos contagios por coronavirus, solo se "recomienda", y no se obliga, a hacer cuarentena a los viajeros que regresen de Barcelona, Gerona y Segrià (zonas a las que no aconseja viajar), aunque su incumplimiento tampoco supone un castigo específico porque no sería legalmente posible.

REINO UNIDO

El Reino Unido desaconseja desde el 27 de julio cualquier viaje no esencial a España, incluidas las islas Baleares y Canarias, y exige a todos los viajeros procedentes de este país que cumplan una cuarentena de 14 días a su llegada a territorio británico. En la República de Irlanda, España está fuera de una "lista verde" de nueve países cuyos viajeros están exentos de hacer cuarentena, por lo que deben restringir asimismo sus movimientos durante dos semanas.