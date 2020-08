Tu horóscopo diario: viernes 7 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 7 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Déjate llevar por lo que le apetezca a tu pareja y más si has tenido una racha un poco regular en la relación y ahora estás intentando retomarla. Eso hará que el entendimiento vaya mejorando y si preparas una sorpresa romántica, mucho mejor.

Tauro

Fuertes sentimientos de amistad van a hacer que hoy sea un día muy especial en ese sentido y no va a faltar una corriente de simpatía y fraternidad que vas a disfrutar con todos tus sentidos. Una comida o una celebración especial será un momento para recordar.

Géminis

Un exceso de responsabilidad no es lo que más te conviene hoy, así que olvida cualquier asunto laboral en cuanto puedas y dedícate a tus temas más personales. Los planes que has preparado para la tarde o la noche pueden salir bastante bien. Te divertirás.

Cáncer

Date un tiempo de reflexión y aléjate de ciertos ambientes si hace poco que has roto con una pareja o que estás en un periodo de prueba en ese sentido. Debes encontrar tu camino sin dejarte contaminar por las opiniones que no saben de verdad lo que ha pasado.

Leo

No debes preocuparte tanto por los hijos ya que pueden arreglárselas por si mismo perfectamente y tu intervención les impide crecer en muchos sentidos. Deja que hagan un poco su vida y procura que eso les sirva en su camino de manera correcta.

Virgo

No des vueltas al paso del tiempo porque es algo que no puedes controlar. Hoy plantéate vivir el momento plenamente, con alegría y sin pensar en el futuro con ojos negativos. Ya llegará y ya sabrás que hacer en cada momento. Ve paso a paso y obtendrás paz.

Libra

Hoy verás con más optimismo cómo te adaptas a una nueva situación que al principio te costaba bastante. Pero la costumbre ya está haciendo su trabajo y ves las ventajas que ha traído esa nueva situación. reconocerás que para muchas cosas prácticas, es mejor.

Escorpio

Todo fluye hoy a tu alrededor con una calma que te traerá mucha paz interior y un amanera muy complaciente y amable de verlo todo. Será un momento en el que por fin te liberas de ciertas tensiones, te llega una noticia que por fin te da un gran respiro.

Sagitario

Seguramente hoy te sale tu lado más reivindicativo y no te vas a callar algunos asuntos que no te parecen correctos en el trabajo o en un grupo social. Si quieres hacer una crítica en público, puedes hacerla, pero ten en cuenta que no debes molestar ni hacerla de manera cruel.

Capricornio

Hay una antigua relación de amistad, que te gustaría recuperar aunque no en la misma dirección que antes. Es cierto que tu actitud vital ha cambiado y que ahora tienes responsabilidades familiares. Las redes sociales te servirán de mucha ayuda para el reencuentro.

Acuario

Te atraerán hoy con fuerza todas las nuevas tecnologías que querrás incorporar a tu vida cotidiana o a tu negocio. No es ninguna mala idea, ya que la rapidez con la que se mueven ciertos asuntos te lo va a exigir y además es algo con lo que disfrutas.

Piscis

Cuentas las horas que te quedan para tomarte esos días que tanto necesitas y con los que llevas soñando hace meses. Por fin ahora puedes olvidar todo lo pasado y dedicarte a descansar, pasear y tomar el aire sin ningún tipo de prisa ni presiones. Disfrutarás.