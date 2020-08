Cs insta al Gobierno aragonés a rechazar el acuerdo económico para la acción local post COVID-19

La iniciativa de Cs también emplaza al Gobierno de España a reconsiderar este acuerdo y presentar en el Congreso, para su aprobación, una propuesta consensuada por todas las fuerzas políticas con representación en la FEMP, "como hasta ahora ha sido habitual", ha informado la formación naranja en una nota de prensa.

La proposición no de ley también apuesta por establecer fondos directos a los ayuntamientos sin tener en cuenta criterios de remanente de tesorería, ni superávit; no condicionar el reparto de fondos o el uso de superávit a que los consistorios cedan sus remanentes; "no atentar" contra la autonomía local, estableciendo en qué se podrán gastar esos recursos, y que la FEMP "recupere el consenso" para alcanzar una "propuesta de unidad".

El portavoz del partido liberal, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado que su formación va ir "a por todas" tras este acuerdo, porque "no se puede tolerar algo tan fuera de lugar como es dejar a Zaragoza, la quinta ciudad de España y con la mitad de la población de Aragón, que paga religiosamente sus impuestos, fuera de este reparto de los fondos COVID".

Con esta propuesta, se insta al Gobierno de Aragón y al conjunto de fuerzas políticas a que se pronuncien "alto y claro" en contra del acuerdo alcanzado por el Gobierno central y la FEMP. "Ojalá sea en ese pleno monográfico que hemos pedido, para decir que rechazan de lleno esta medida arbitraria, injusta y caciquil que nos deja fuera a los zaragozanos y penaliza a otros municipios aragoneses", ha aseverado tajante Pérez Calvo.