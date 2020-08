Barceló solicita "colaboración" a los ayuntamientos en vigilancia de actos festivos, encuentros o eventos

En la rueda de prensa de actualización de la situación de la pandemia en la Comunitat Valenciana, Barceló ha recordado que el 17 de julio se dictó una resolución de la Conselleria que obligaba a poner en conocimineto de los ayuntamientos los actos en los que hubiera una afluencia de hasta 50 personas, y a solicitar autorización municipal en los que fueran a congregar hasta 150.

Barceló ha pedido que "se extremen medidas y vigilancia" en este tipo de actos, y ha remarcado que los consistorios tienen capacidad para "autorizar o no" este tipo de eventos. Igualmente, ha señalado que los consistorios "ya están poniendo recursos".

Así, han señalado que las policías locales, la Autonómica y la Nacional está llevando a cabo "medidas de control exhaustivas donde más aglomeración o mayor número de personas", así como a "zonas donde suelen desplazarse los jóvenes".

No obstante, Barceló ha indicado que "la reunión de personas no está prohibida" y ha aseverado que estas limitaciones "no pueden existir por ser una vulneración de derechos fundamentales". Sí está limitado a 20 el número máximo de personas en una mesa de terraza, ha indicado.

En esta línea, ha insistido en que "no se puede establecer medidas que establezcan el número de personas que se pueden reunir", ya que "no hay marco normativo que permita acordar una medida de ese calado".

REUNIONES POR LAS FIESTAS

Barceló ha subrayado que en muchas localidades "se han suspendido las fiestas patronales", pero "eso no evita que se den encuentros de peñas o grupos que suelen reunirse en una mesa aunque las fiestas están suspendidas".

Por ello, ha vuelto a recordar que "deben extremarse las medidas de control y vigilancia" en este tipo de encuentros.