Sensación de mareo durante la exposición al sol. ¿Es peligrosa? ¿Cómo prevenirla?

El calor es la causa natural que más muertes provoca en España. Los golpes de calor debido a la exposición a altas temperaturas es una de las causas de estas muertes, episodios que, si ponemos las precauciones necesarias, podemos evitar fácilmente. Además, antes de producirse un golpe de calor, así como otras afecciones graves como una insolación o un síncope, el cuerpo nos da pequeños avisos. La sensación de mareo puede ser una de ellas.

¿Qué puede causar un mareo?

Son muchas las causas que pueden provocar mareo, un desmayo o sensación de mareo. Algunas de las comunes son:

•Falta de riego sanguíneo, que suele ir acompañado de debilidad y sensación de irrealidad

•Una bajada de azúcar, que se acompaña además de nerviosismo, sudoración y fatiga.

•La hipotensión, una baja de la presión arterial que suele aparecer si estamos mucho rato de pie al sol y/o cuando cambiamos bruscamente de posición.

•Un incremento de la temperatura temporal, que será la causa más común si estamos tomando el sol.

¿Si tomamos el sol podemos sentirnos mareados?

Si no tomamos las precauciones debidas cuando estamos tomando el sol, es muy probable que podamos sentirnos mareados, sobre todo si en el ambiente hay mucha humedad y no hay viento. Y es que el tener sensación de mareo mientras tomamos el sol puede ser uno de los primeros síntomas de afecciones provocadas por el sol, como una insolación,agotamiento por calor o un golpe de calor, que si no atiende de manera inmediata puede provocar incluso la muerte. Por este motivo, si además del mareo, aparecen algunos de estos síntomas, hay que tomar medida de manera inmediata y llamar a urgencias o acercarse a un centro de salud si no pasan en unos minutos:

•Golpe de calor: sed extrema, falta de sudoración, piel muy roja, confusión, calambres, pulso acelerado, color de cabeza…

•Insolación: Sudoración excesiva, sed extrema, dolor de cabeza, cansancio…

•Agotamiento por calor: cansancio, dolor de cabeza, alteraciones visuales…

Para evitar cualquiera de estos episodios, basta con tomar las precauciones que las autoridades sanitarias recomiendan para evitar problemas de salud provocados por el calor, como evitar la exposición en las horas de más calor (entre las 12:00 y las 16:00), mantenerse hidratado, ponerse ropa holgada y de colores claros, hacer comidas ligeras, evitar bebidas azucaradas y alcohol y priorizas permanecer en lugares sombreados, bien ventilados y frescos.

¿Qué hacer si ya te sientes mareado?

Si te sientes mareado, no esperes a que aparezca algún otro síntoma para tomar precauciones y baja, progresivamente, ka temperatura de tu cuerpo:

•No te levantes de golpe, pues podrías desmayarte.

•Bebe agua fresca, no helada.

•Mójate la nuca, el cuello, la cara y la cabeza para regular tu temperatura.

•Después de llevar a cabo el anterior punto, si no te mareas al ponerte de pie, aprovecha para darte un baño o ducha en la playa o la piscina.

•Es mejor que no te vuelvas a exponer al sol, aunque se pase el mareo, y busques zonas sombreadas y ventiladas.

Para evitar sufrir mareos en futuras exposiciones al sol, podemos:

•Evitar las horas centrales del día y hacerlo siempre bajo la sombrilla.

•Mantenerse hidratado, aunque no se tenga sed y beber regularmente agua en pequeños tragos. Evitar el alcohol, las bebidas azucaradas y con cafeína, pues favorecen la deshidratación y en el caso del alcohol también el mareo.

•Bañarse o mojarse regularmente, especialmente la cabeza en su conjunto (coronilla, cuello, nuca…) y los pies, para favorecer el retorno venoso.

•Cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero.

•Evitar quedarse dormido, pues no podremos estar pendientes de todo lo anterior.