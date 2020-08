"Me dais un sorpresón": La reacción de Lolita Flores al enterarse por los medios del anuncio de boda de Elena Furiase

El verano es una de las temporadas más solicitadas para las bodas, aunque este año la situación generada por la Covid-19 ha modificado los planes de muchos, ya conocemos el anunció de la boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra para verano de 2021.

Ha sido la propia pareja quien ha confirmado en exclusiva la noticia a la revista ¡Hola!. La que parecía no saber nada es la madre de Furiase, Lolita Flores, que quedaba atónita ante la felicitación de los medios. "¿Cómo? No me digas, pues ya sabéis más que yo", decía la artista, que se mostraba reacia a creer la noticia.

"Me parece a mí que no es cierto. No sé nada todavía. Me dais un sorpresón", proseguía Lolita Flores que se sinceraba "Encantada de la vida de que se case, pero me gustaría que me lo dijera a mí".

Elena Furiase y Gonzalo Sierra junto a su hijo Noah en Cadiz. GTRES

Semanas antes ya sonaban campanas de boda para la pareja que según publicaba la revista Semana, tenía pensado casarse el próximo mes de septiembre, pero finalmente el miedo a la Covid-19 les ha hecho posponer el enlace hasta el 2021.

De esta manera, Furiase y Sierra, que llevan ya dos años de relación y tienen un hijo en común, se darán el sí quiero el próximo verano. Por lo tanto, la pareja dispondrá de un año entero para organizar todos los preparativos para uno de los enlaces más esperados del año que viene.