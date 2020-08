José Bono, sobre la marcha del rey Juan Carlos I: "A Podemos se le ha aparecido la virgen en forma de Corinna"

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa y presidente de Castilla-La Mancha durante casi dos décadas, José Bono, ha concedido este jueves una entrevista en 'La Mañana de TVE' en la que ha valorado la marcha de España del rey Juan Carlos I.

Sobre estos hechos, el político socialista ha asegurado que hay "muchos puntos de vista" desde los que valorarlos, para ha incidido especialmente en uno de ellos: la actitud de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno central, respecto a este asunto en particular y a la monarquía en general.

"Hay pescadores de río revuelto que quieren atribuir al hijo cosas que son exclusivamente del padre", ha afirmado Bono durante la entrevista sin referirse directamente a la formación morada, aunque poco después sí les ha citado expresamente para asegurar que "se les ha aparecido la virgen en forma de Corinna para que lo que había sido un desastre electoral se convierta en un debate en el que ellos pueden dar su opinión y, quizá, abrirse un camino y levantar cabeza desde el punto de vista electoral".

"Si Podemos no estuviese en el Gobierno sería un partido muy pequeño que incluso había descendido votos en las últimas elecciones", ha insistido el expresidente de la Cámara Baja en otro momento de la entrevista.

Sobre la situación del rey emérito, Bono ha querido pedir prudencia y defender que ningún juez le ha otorgado hasta el momento el status de investigado. “Estamos en una situación triste, ante una persona que no está imputada hasta el momento y, la mejor forma de defender a la monarquía ahora mismo es la prudencia”, ha señalado.

El expresidente castellano-manchego ha confesado que siente "un afecto personal" por el monarca, pero ha indicado que eso no significa que no vea lo que está sucediendo actualmente. "Algo habrá visto su hijo Felipe VI para que no solo haya renunciado a la herencia de su padre sino que le quite su asignación económica", ha aseverado al respecto.

Sobre la falta de información oficial acerca del paradero actual del rey emérito, Bono ha opinado que “hubiera sido mejor que, si no podía estar en La Zarzuela, que no se hubiera ido del país”. "Se puede ir a cualquier otro lugar, pero no a otro país con todo lo que está pasando", ha explicado.