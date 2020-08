¿Cuáles son los remedios caseros que se están usando contra la covid?

Los bulos sobre la covid, así como los remedios caseros que prometen curar los síntomas, no deben tomarse como ciertos si no los avala la evidencia científica. De hecho, hasta el momento no se ha descubierto que exista algún remedio que pueda curar la covid. Por lo tanto, se debe tener sumo cuidado al consumirlos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deja esto muy claro al afirmar que "aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad". Los remedios caseros no curan, aunque pueden reconfortar.

Infusiones con miel, limón o jengibre

Las infusiones son las grandes aliadas para el alivio de los síntomas de la gripe y los resfriados, también de la covid. Recordemos que la tos seca es una de las señales (además de la fiebre y el cansancio) que pueden alertar sobre esta enfermedad. La irritación que esta tos causa en la garganta puede aliviarse gracias a la toma de este tipo de infusiones. Sin embargo, esto no cura la covid.

Gárgaras con bicarbonato

Además de las infusiones, las gárgaras con bicarbonato se han convertido en otro de los remedios caseros para luchar contra la covid, sin embargo, desde el Instituto Nacional de Perú (INS) advierten que "no tienen un efecto probado en el caso del coronavirus". ¿Puede aliviar el malestar de la garganta? Sí, puede generar cierto alivio, pero en ningún caso cura la covid.

Con todo, debemos tener cuidado, ya que en el caso de que el bicarbonato se trague la INS pide cautela pues "su consumo indiscriminado puede generar efectos adversos, incluso estomacales". Por ello, conviene tener precaución.

Consumir la hierba tradicional Artemisia

Se ha hablado mucho sobre la hierba tradicional Artemisia Annua que crece en África y que se ha alzado como una supuesta cura contra la covid. Sin embargo, todavía no se ha podido analizar con profundidad si tiene efectos secundarios o si es realmente eficaz contra el coronavirus. Por eso, la OMS pide precaución al consumir este tipo de remedios caseros.

Productos con falsas propiedades curativas

Además de los remedios caseros mencionados, existen otros productos que se venden como naturales. La OCU ha advertido de que estos se comercializan prometiendo falsas propiedades curativas, ya sea en forma de infusiones, bebidas, batidos, etc. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con estos productos, ya que ninguna de las propiedades que afirman son ciertas.

Por el momento no existe ningún remedio casero que prevenga o cure el coronavirus. Creer esto puede dar una falsa seguridad y hacer que no se tomen las medidas oportunas, como el distanciamiento social o el uso de la mascarilla. Si bien los remedios caseros que podemos utilizar cuando tenemos gripes, catarros o resfriados nos pueden ayudar a sentirnos mejor, no curan.

Lo natural no siempre es seguro para nuestra salud, ya que si no se han hecho los estudios previos adecuados se desconocen los efectos secundarios que puede haber, como en el caso de la Artemisia Annua. Por ello, prevenir el contagio es lo mejor y en el caso de recibir el diagnóstico se deben seguir las indicaciones del especialista.