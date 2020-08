La Policía Nacional y Local "extremaran" la seguridad para el partido del Depor y el Fuenlabrada de este viernes

A través de una nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha explicado que en la mañana de este lunes se ha reunido la Junta de Seguridad con responsables de ambos cuerpos policiales y también con responsables de seguridad del club coruñés.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual y colectiva" y pide a los aficionados que no haya "concentraciones incontroladas". Añade que, en las últimas semanas, la existencia de "varios rebrotes" obligan a "extremar todas las precauciones y medidas de seguridad".

La responsable estatal reclama a la ciudadanía que se desarrolle "con total normalidad" tanto la parte previa, el partido como después del mismo y que no se repitan "concentraciones como la producida hace varias semanas cuando finalmente no se pudo disputar el encuentro" porque, finaliza, tomar medidas preventivas no supone "una pérdida de apoyo el club".