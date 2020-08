Valtònyc culpa a Iglesias de su condena: "Quien me encargó la canción que me llevó aquí es vicepresidente de España"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, al que la Justicia española reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, ha culpado al vicepresidente Pablo Iglesias de ser el culpable de su exilio al encargarle la canción por la que se le condenó.

En una carta emitida desde Bruselas y publicada en la plataforma 'Vilaweb', Valtònyc afirma que "quien me encargó la canción que me ha llevado al exilio es vicepresidente de España y tampoco lo he visto nunca como una oportunidad para volver", lamenta el rapero, añadiendo que no tiene "ningún tipo de confianza" en los tribunales ni en los "salvapatrias españoles".

Asimismo, ha aprovechado el escrito para hacer un llamamiento y aprovechar el momento de debilidad de la monarquía "para hacer caer el régimen" en España, y así poder volver "a casa". "Cuando digo casa, también es Cataluña", asevera, explicando que desde que reside en Burselas "comparto trinchera con el resto de exiliados, no he dejado de participar en proyectos relacionados con hacer la independencia".

Podrem tornar a casa quan hi hagi una República Catalana amb unes garanties democràtiques. De tribunals espanyols no n'espero res. Us veig massa preocupats amb el que passa al país veí. Que foti el que vulgui el borinot aquell. Estalviem l'energia per a construir i organitzar-nos — JOSEP VALTÒNYC 🎗️ (@valtonyc) August 4, 2020

"Porque construir la República Catalana es tangible, no estéril como querer salvar milagrosamente España, totalmente contaminado de franquismo, donde no se salva ninguna institución. Ya ha visto que el gobierno español más progresista de la historia respeta totalmente la asquerosa decisión de la Casa Rea", declara.