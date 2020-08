María Teresa Campos defiende a Pedro Sánchez tras la marcha del rey emérito: "Es injusto que lo vinculen en esto"

La opinión de la presentadora María Teresa Campos sobre el traslado de Juan Carlos I fuera de España se ha hecho viral en estos últimos días. La periodista se ha mostrado muy crítica con el antiguo monarca y ha apuntado que su marcha del país ha sido una buena decisión. No obstante, la presentadora defendió en Sálvame el papel del rey Felipe VI.

María Teresa ha entrado este jueves en directo en El programa del verano para dar una nueva información sobre el paradero del que fue Jefe de Estado. La periodista ha contado que una de sus fuentes le informó que el emérito podría haberse hospedado en la vivienda del actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El informador de la colaboradora apreció que las ventanas de la propiedad estaban abiertas, cuando en esta época del año suele encontrarse vacía. Además, la comunicadora ha explicado que su fuente le ha contado que el presidente del país vecino habría estado dos días en España en los que se citó con Felipe VI.

Este encuentro podría haber servido para esclarecer el futuro del anterior monarca y su supuesto traslado a Portugal. No obstante, Rebelo de Sousa ha asegurado no conocer el paradero de Don Juan Carlos.

María Teresa se dirige a varios miembros del Ejecutivo

La presentadora ha querido, también, apoyar a Pedro Sánchez frente a las críticas recibidas por el supuesto pacto con Felipe VI para orquestar la marcha de su padre. "Me parece injusto que se quiera vincular al presidente del Gobierno en esto", ha defendido la periodista.

La comunicadora ha citado una entrevista que el dirigente del Ejecutivo concedió al periodista, Pedro Piqueras. "Sánchez dijo que el Gobierno de España no iba a promover nada contra la Jefatura del Estado", ha comentado María Teresa para justificar la actuación del presidente, frente a las quejas de Unidas Podemos.

La tertuliana ha aprovechado para dirigirse al vicepresidente, Pablo Iglesias, y opinar sobre sus críticas hacia la monarquía. "Iglesias quiere una república, pero de momento me parece a mí que no. No está abierto el camino a la República", ha terminado la presentadora.