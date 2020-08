El BNG denuncia ante la Fiscalía la moción de censura de Castrelo de Miño ante un posible caso de "soborno" y "cohecho"

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, se aporta el enlace a un vídeo del pleno municipal en el que se transcriben las declaraciones de la portavoz socialista, Catalina González, dirigidas al portavoz del PP y transcriben: "la única persona que quedó en el grupo socialista soy yo, ¿sabe por qué? Porque ni usted ni José Manuel Baltar consiguieron comprarme, (y) eso que lo intentaron por todos los medios... Me ofrecieron 42.000 euros... Me habló de un puesto en la Diputación...".

También aportan una trascripción de una entrevista radiofónica en la que Catalina González, la única edil del PSOE que mantiene su acta y no participó en la moción de censura, dice: "sin prevendas de ningún tipo, y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí personalmente por el grupo popular fue a la primera a la que se intentó mercadear, y se me ofreció de todo, se me ofreció un salario excesivo desde mi punto de vista, se me ofreció un puesto de trabajo en la Diputación e incluso, cuando no había más opciones, se me ofreció lo que necesitara apelando a que todo el mundo necesita cosas".

En declaraciones a los medios este jueves, la diputada electa por Ourense y miembro de la Executiva Nacional del BNG Noa Presas ha trasladado de nuevo "el apoyo" al todavía alcalde nacionalista, ante el "atentado democrático, contradiciendo la voluntad de las urnas, que se va a dar en Castrelo para engrosar las alcaldes de Baltar".

El BNG fue la fuerza política más votada en las pasadas elecciones municipales, con tres actas de concejal, las mismas que el PSOE y el PP. En las filas socialistas, dos ediles solicitaron la baja.

"Son unos hechos gravísimos. La actual portavoz socialista declaró que fue chantajeada por miembros del PP", ha apuntado Noa Presas, quien ha recordado que esos hechos, si se confirman, pueden ser "delito de cohecho y soborno", como recoge el código penal, artículo 419 y siguientes.

La diputada electa por Ourense ha incidido en que la moción de censura "contradice el resultado de los electores" y ha remarcado los "indicios de mano negra que en dos de los concejales socialistas tuvo éxito". "Apelamos a que sea frenada, hay que poner luz sobre esta cuestión", ha interpelado Noa Presas, quien ha sentenciado que "basta ya de que Ourense sea protagonista de corruptelas".

LAMENTA QUE PSOE NO ACTÚE

La dirigente nacionalista ha lamentado que el PSOE "no actúe ante los vídeos con esas declaraciones" que, ha dicho, todos han visto. "Nosotros lo hicimos (ponerlo en conocimiento de la Fiscalía) como ejercicio de responsabilidad con los demócratas de esta provincia", ha aseverado.

Por su parte, el alcalde de Castrelo de Miño, Esteban Suárez, ha apuntado que no les "consta la expulsión de los tránsfugas" del PSOE y ha calificado "indignante" esta situación, pese a que los socialistas dijeron que se aplicaría la ley antitranfuguismo.

Además de calificar la situación de "escandalosa", Esteban Suárez ha asegurado que "la indignación de los vecinos es mayúscula, dado que el partido más votado es el BNG y no tienen fundamentos para la moción de censura y arrebatar la alcaldía".

MOCIÓN DE CENSURA

La moción de censura fue presentada el pasado 27 de julio firmada por los tres ediles del PP (Avelino Pazos, José Antonio Ferreiro y Naiara Mato), junto a dos ediles del PSOE (Francisco Pérez y Jaime Fontanes. La sesión plenaria que debatirá esta moción de censura está fijada para el martes 11 a las 12,00 horas.