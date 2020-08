Cameron Diaz agradece a Gwyneth Paltrow animarla a tener hijos: "No habría sido madre de no ser por ti"

Cameron Diaz ha elogiado a Gwyneth Paltrow por animarla a convertirse en madre. La actriz de 47 años habló con la fundadora de Goop en el último episodio de la serie In Goop Health: The Sessions y reflexionó sobre su decisión de tener hijos.

Cameron Diaz se casó en secreto con el cantante de Good Charlotte, Benji Madden, en 2015 y la pareja dio la bienvenida a su hija Raddix el pasado diciembre de 2019.

“No me habría convertido en madre si no fuera por ti. Solías hablar, yo decía: 'No voy a tener hijos'. Y me contestabas: 'Te vas a casar y vas a tener hijos' ”, recordaba. “Y yo estaba como: 'No, no lo haré', y no parabas de repetirme: '¡Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo!'", comentaba la actriz mientras rememoraba las largas charlas con Paltrow y su fijación por que se convirtiera en madre.

La estrella de Algo pasa con Mary agregó que Paltrow estaba "con ella todo el tiempo" y le agradeció por no darse por vencida. "Estabas siempre diciéndome 'tienes que hacerlo. No lo entiendes, si no lo haces te arrepentirás por no haberlo hecho'. Te agradezco muchísimo que no te dieras por vencida", dijo Díaz, y agregó: "Fuiste tan, ya sabes, diría, alentadora y también..." lo que llevó a Paltrow a terminar su oración: "Un dolor en el culo ". Paltrow comentó que creía que Díaz era "una madre natural" y que la actriz "nació para serlo".

Cameron admitió que gran parte de su rechazo a la idea de la maternidad se debía al miedo: “Estaba asustada. Tenía miedo. Tenía miedo de no encontrar pareja, ya sabes. No tuve suerte, no tenía a nadie".

Durante la entrevista, Díaz también se abrió sobre su decisión de retirarse de la actuación, diciendo que la decisión le trajo "paz" y le permitió concentrarse en crear una vida más personal para ella.

"Me detuve y realmente miré mi vida. Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas estas otras personas. Básicamente tuve que retractarme y asumir la responsabilidad de mi propia vida", terminó.

La actriz llevó todo su embarazo en secreto, alejada de las cámaras y las redes sociales. Fue el 3 de enero de este año que compartió por Instagram la noticia que había dado a luz a una niña. En la misma publicación anunció que no iba a dar mas detalles de Raddix, y todavía no ha mostrado ninguna foto del bebé.