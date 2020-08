Zarzuela y acabar agosto en Mallorca: así son las vacaciones de la infanta Elena

Ya ha cogido vacaciones, pero hasta hace pocos días, la infanta Elena continuaba yendo a trabajar a la Fundación Mapfre por las mañanas. Eso sí, las tardes las dedicaba, casi todas, a dirigirse al Palacio de la Zarzuela para estar con su padre, el rey emérito Juan Carlos I, uno de sus grandes apoyos y cuya marcha sabe que le va a pasar factura emocional.

Eso sí, desde que el pasado fin de semana dejase de trabajar, la hermana mayor del rey Felipe VI no ha pasado y, por lo que parece, no hay intención de que lo haga: aunque no pueda ser como otros años, Elena no quiere perder el tiempo para desconectar y relajarse.

Por eso lo primero que ha hecho ha sido cerrar a cal y canto su casa del Barrio del Niño Jesús y poner rumbo a la finca familiar que tiene su íntima amiga Rita Allendesalazar en Segovia, aprovechando además que sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica están más que independizados y hacen sus propios planes de vacaciones con sus amistades.

En Muñopedro, donde tiene la propiedad Rita, hija del marqués de Santa Cristina y conde de Monfuerte y Alpuente, la infanta Elena ha coincidido, tal y como informa Vanitatis, con su hermana Cristina, a quien muy pronto volverá a ver, dado que la primogénita de Juan Carlos y Sofía se dirige ahora a Bidart, una localidad cercana a Biarritz, en el País Vasco francés.

Las hermanas se están apoyando mutuamente, aunque no pueden decir lo mismo de su hermano dado que, como cuentan al susodicho medio personas cercanas a la infanta Elena, el rey su familia son la razón de que ella y su madre no hayan ido todavía a Mallorca.

"Elena no ha pisado Mallorca por el momento, tiene previsto ir a finales de agosto, cuando su hermano y su mujer se vayan de la isla", asegura la fuente, que también admite que pudiese ser que sus hijos se unan a ella una vez se instale en el Palacio de Marivent.

"Elena prefiere estar en Mallorca con su madre, sin su hermano y su cuñada", añade, a la par que admite cómo han sido estos últimos días junto a su padre: "Ha querido despedirse antes de irse de descanso y lo que más ha hecho es ir a Zarzuela, ya que allí monta a caballo, y también ha estado con sus padres, en especial con su padre, a quien ha hecho compañía".