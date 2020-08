Michelle Obama reconoce que sufre depresión: "No es solo por la cuarentena, sino también por la lucha racial y Trump"

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, reconoció que padecía una depresión leve por todos los acontecimientos que tanto ella como los habitantes de su país están pasando recientemente.

Estas declaraciones las dio el pasado miércoles en su programa de radio digital The Michelle Obama Podcast, mientras tenía una charla distendida con la periodista Michele Norris. Según cuenta, últimamente le está costando mucho hacer sus entrenamientos habituales y no puede conciliar el sueño. Michelle reconoce que ha estado pasando por "esos altibajos emocionales que creo que todos sienten, en los que uno no se siente a sí mismo".

"Estoy notando que simplemente no me siento bien. Son sentimientos comunes por todos nosotros que estamos lidiando con una pandemia global, con la reacción a las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, con las protestas generalizadas. Sé que estoy lidiando con alguna forma de depresión leve. No solo por la cuarentena, sino por la lucha racial y por ver la hipocresía de este Gobierno”, comentaba sin nombrar explícitamente a Donald Trump.

"Aunque estamos viviendo algo único en nuestras vidas, algo único en la historia, tengo que decir que despertar ante todas esas noticias, despertar a cómo ha respondido o no esta administración, despertar con otra historia de un hombre negro o una persona negra de alguna manera deshumanizada, herida o asesinada, o falsamente acusada de algo, es agotador", reconocía.

Aun así, Michelle cuenta con el apoyo de su familia y la calidez que le da su hogar. Sabe que es muy importante desconectar, dejar de ver las noticias y pasar tiempo de calidad con los suyos, por lo que ella y su familia resuelven acertijos, cenan todos juntos la mayoría de las noches y se entretienen después con algún juego de mesa.