Cinco motivos para tener una báscula que mide los índices corporales también en verano... ¡y por menos de 25 euros!

Si no hemos disfrutado de un buen gazpacho o de algún helado casero no podemos decir que hemos vivido el verano. La gastronomía estival nos ofrece muchas y muy variadas tentaciones con las que aparcar la dieta que llevamos durante el año y abandonarnos al placer de saborear estas recetas. No es de extrañar entonces que este cambio en la alimentación y la disminución de nuestras visitas al gimnasio o del número de nuestros entrenamientos dejen huella en nuestro cuerpo. ¡Pero no hay de qué preocuparse!

Con todo el esfuerzo que hemos hecho para cumplir con nuestros objetivos de la Operación Bikini, podemos permitirnos unos días de asueto. Eso sí, con cabeza. Debemos ser conscientes de que, aunque podemos concedernos ciertas licencias, también es recomendable contrarrestar estos excesos con comida más sana, algo sencillo gracias a utensilios como los estuches de vapor, que apenas nos ocupan espacio. Por ello, si queremos controlar nuestros datos para llevar un estilo de vida acorde a ellos (incluso en vacaciones), podemos contar con una báscula capaz de medir varios índices corporales para que podemos controlar y analizar las variaciones.

Así que nos hemos puesto manos a la obra para encontrar un modelo que, además, esté a buen precio para que nos animemos a conocer un poco más sobre nuestro metabolismo y sobre los factores en los que debemos incidir. Entre las ofertas flash de Amazon, hemos encontrado el modelo de Healthkeep un 20% más barato. ¿Quieres descubrir por qué deberías tenerla?

Cinco motivos para hacerte con esta báscula

Hasta 13 medidas esenciales. Más allá del peso, este ‘gadget’ es capaz de calcular datos corporales de gran importancia para nuestra salud, que incluyen peso, agua, masa muscular, IMC, RMC, grasa corporal, masa ósea, proteínas y músculo esquelético, entre otros datos.

Más allá del peso, este ‘gadget’ es capaz de calcular datos corporales de gran importancia para nuestra salud, que incluyen peso, agua, masa muscular, IMC, RMC, grasa corporal, masa ósea, proteínas y músculo esquelético, entre otros datos. Se sincroniza con tu ‘app’ favorita. La aplicación gratuita Fitdays, que registra todos los datos que recoge nuestra báscula, se sincroniza con algunas de las más conocidas para el seguimiento físico, como Apple Health, Google Fit o Fitbit. Así, se pueden almacenar todos los datos y realizar un seguimiento del progreso teniendo en cuenta la actividad física.

La aplicación gratuita Fitdays, que registra todos los datos que recoge nuestra báscula, se sincroniza con algunas de las más conocidas para el seguimiento físico, como Apple Health, Google Fit o Fitbit. Así, se pueden almacenar todos los datos y realizar un seguimiento del progreso teniendo en cuenta la actividad física. Para toda la familia . Una de las ventajas indudables de este modelo de HealthKeep es que es capaz de crear perfiles de usuarios ilimitados, lo que nos permite que todos los miembros de la familia puedan realizar un seguimiento aproximado de su salud física.

. Una de las ventajas indudables de este modelo de HealthKeep es que es capaz de crear perfiles de usuarios ilimitados, lo que nos permite que todos los miembros de la familia puedan realizar un seguimiento aproximado de su salud física. Alta precisión . Aunque los datos registrados deben ser consensuados con un médico para asegurarnos de que sabemos entender la relación de mediciones, los fabricantes de esta báscula destacan, entre sus características, su precisión. Los cuatro electrodos, que cuentan con la última tecnología, garantizan mediciones de peso rápidas y precisas de hasta 180kg en incrementos de 0,05kg. Cabe destacar que la báscula inalámbrica tiene una plataforma de vidrio templado, encargada de la calibración automática.

. Aunque los datos registrados deben ser consensuados con un médico para asegurarnos de que sabemos entender la relación de mediciones, los fabricantes de esta báscula destacan, entre sus características, su precisión. Los cuatro electrodos, que cuentan con la última tecnología, garantizan mediciones de peso rápidas y precisas de hasta 180kg en incrementos de 0,05kg. Cabe destacar que la báscula inalámbrica tiene una plataforma de vidrio templado, encargada de la calibración automática. Fácil de guardar. Para evitar que no sepamos dónde guardarlo para poder sacarle partido sin que se convierta en un obstáculo más en el cuarto de baño, esta báscula ha sido diseñada para encajar en cualquier rincón de casa sin ocupar más espacio del imprescindible.

Y si solo quieres controlar tu IMC...

Aunque el modelo anterior es uno de los más completos, también podemos encontrar otros que solo miden el IMC, lo que nos permite conocer nuestro grado de grasa corporal. Este es el caso de otra báscula de Healthkeep que también está sujeta hoy a una oferta flash del 15% de descuento. Este tipo de básculas es recomendable para aquellos que no van a realizar un análisis exhaustivo de su metabolismo.

