Tres en uno... o cómo disfrutar del rodillo de jade, el 'gua sha' y el aplicador de mascarillas, solo hoy, por 11 euros

Para presumir, hay que invertir. Si bien es cierto que no hace falta que nuestros neceseres estén rebosantes de productos variados y novedosos, hay una serie de básicos que nunca deben faltar (al menos, en el neceser de verano). Y, no, no nos referimos a las cremas, sérums, tónicos o aceites, sino a los gadgets que la tecnología ha creado para que podamos lucir un cutis perfecto desde la comodidad del hogar. Pequeños instrumentos de precio variable que suelen tener en común su facilidad para manejarlos y por ofrecer buenos resultados en poco tiempo (siempre y cuando se utilicen con la frecuencia que mandan los fabricantes).

Más allá de las herramientas más populares, como los succionadores de puntos negros o los masajeadores de hielo para reducir las patas de gallo, hay gadgets más simples que también han conseguido robar el corazón de los beauty addicts. Sirva de ejemplo el archiconocido jade roller: una varita con dos rodillos oblongos de piedra fría capaces de descongestionar el rostro cada mañana.

Un indiscutible best seller que, además, puede conseguirse a precios asequibles si uno sabe dónde buscar. Y Amazon es uno de esos sitios: hoy ha rebajado uno y lo ha acompañado de un gua sha y un aplicador de mascarillas; todo ello por poco más de once euros. ¿Quieres saber cómo sacarle partido a este tres por uno?

El 'pack' de belleza, de Turata. Amazon

Cómo sacar partido a estos ‘gadgets’

Al rodillo de jade... para un masaje matutino. Para sacarle el máximo beneficio a esta herramienta, es recomendable someternos a un masaje matutino con su piedra. Eso sí, el orden en el que lo hacemos importa: hay que empezar de abajo a arriba y siempre partir del centro de la cara hacia los extremos. Durante este proceso, debemos incidir en las zonas que requieren de una mayor mejora.

Para sacarle el máximo beneficio a esta herramienta, es recomendable someternos a un masaje matutino con su piedra. Eso sí, el orden en el que lo hacemos importa: hay que empezar de abajo a arriba y siempre partir del centro de la cara hacia los extremos. Durante este proceso, debemos incidir en las zonas que requieren de una mayor mejora. Al ‘gua sha’... como complemento del rodillo. Igual que el rodillo de jade, los beneficios de la piedra ‘gua sha’ también se obtienen mediante un masaje, aunque, en este caso, se sirve de los principios de la acupuntura para esculpir el rostro. Esta herramienta realiza un masaje para estirar la piel y los tejidos, eso sí, debe ser de arriba abajo y de fuera hacia adentro, haciendo más presión al final del movimiento y con el lado de la piedra con forma de corazón.

Igual que el rodillo de jade, los beneficios de la piedra ‘gua sha’ también se obtienen mediante un masaje, aunque, en este caso, se sirve de los principios de la acupuntura para esculpir el rostro. Esta herramienta realiza un masaje para estirar la piel y los tejidos, eso sí, debe ser de arriba abajo y de fuera hacia adentro, haciendo más presión al final del movimiento y con el lado de la piedra con forma de corazón. Al aplicador de mascarillas... para un resultado uniforme. Si queremos que todas las zonas de nuestro rostro se aprovechen de los beneficios de las mascarillas, debemos aplicarlas por igual en todas las zonas. Este aplicador nos facilita la tarea a la vez que contribuye a oxigenar la piel gracias al contacto con su piedra fría.

