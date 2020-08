Suspendido el Carnaval Romano de Mérida 2021

Así se lo ha comunicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en una reunión que ha mantenido en la noche de este pasado miércoles con los representantes de los grupos carnavalescos, junto a la delegada de Festejos y Participación Ciudadana, Ana Aragoneses.

Una reunión en la que el alcalde de Mérida ha anunciado a los grupos que, en 2021, no se celebrará el Carnaval Romano al no poder garantizarse las medidas preventivas frente al Covid 19 ya que no se puede controlar la cantidad de público que hay en la calle, ni en la carpa, ya que "el Carnaval de Mérida se celebra fundamentalmente en la calle", por lo que "no habrá Carnaval de calle ni concurso".

Para tomar esta decisión, ha explicado el alcalde que se ha tenido en cuenta que es durante estos meses de verano cuando las agrupaciones comienzan a organizarse con modistas, repertorios y la puesta a punto de cara a la fiesta, explica el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Todo ello supone para los carnavaleros "un desembolso económico ante una celebración que no está garantizada", teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra la pandemia de Covid-19, por lo que el regidor emeritense ha lamentado el tener que tomar esta decisión, como ya se ha tenido que tomar con otras celebraciones como la Feria de septiembre pero, asegura "es lo que nos toca ahora, tener responsabilidad y garantizar la salud de las personas".

Finalmente, el alcalde de Mérida ha querido aclarar, ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida, que frente a la intención de la Junta de Extremadura de prohibir los botellones, que el ayuntamiento "ya ha prohibido expresamente, con la autoridad que permite su ordenanza municipal y conforme a la ley de convivencia y ocio, la celebración de botellones en la ciudad", ha concluido.