Tipos de monos, primates o simios

Género de monos del Viejo Mundo, subfamilia colobinae, familia cercopithecidae, que viven en los bosques de áfrica. Está constituido por ocho especies: C. angolensis (colobo angolano), C. badius o C. rufomitratus (colobo rojo o bayo), C. guereza (colobo Guereza u oriental blanco y negro), C. kirkii (colobo de Kirk), C. polykomos (colobo rey u occidental blanco y negro), C. satanás (colobo negro), y C. verus (colobo olivo). Algunos autores reconocen al Procolobo como un género separado y entonces el colobo olivo se reconoce como la especie P. verus.