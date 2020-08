Edu Soto y David Fernández se pican en 'Pasapalabra': "Eso no lo puedes dar por válido"

Por muy amigos que sean, los espectadores de Pasapalabra pudieron ver este miércoles un divertido pique ente David Fernández y Edu Soto en la prueba musical del concurso de Antena 3.

Roberto Leal les proporcionó la primera pista, que era el año de la canción, 1993, y dio paso a la música. Nada más comenzar a sonar, Soto apretó el pulsador, mientras que su compañero se quejó de que "el mío no va".

Fernández empezó a cantar para despistar a su rival, que exclamó: "¡Cállate tío!", provocando las risas del presentador. El rebote pasó al Chikilicuatre, y entonces fue cuando Soto empezó a cantar otro tema para intentar que se equivocara.

"¡Eso no está permitido!", afirmó Fernández mientras se levantaba de su silla y comenzaba a tararear una canción, pero no le valió a Soto: "Eso no lo puedes dar por válido. Por favor, ¿eso qué es?".

David Fernández y Edu Soto, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Tras los errores de ambos, Leal dio paso a la siguiente pista: "Esto os va a abrir la mente, un verso de la canción: As a river flows gently to the sea". Soto volvió a ser el más rápido y comenzó a bailar mientras cantaba el verso facilitado por el presentador, sin acertar.

Fernández no supo contestarla y pasaron a la siguiente pista, "un poquito más de música", señaló Leal. Al escucharla, Soto pulsó y empezó a bailar y cantar el tema (I can´t help) Falling in love with you, acertando y dándole 3 segundos a su equipo, el azul.