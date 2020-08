Óscar recuerda su época escolar en '¡Boom!' "Los institutos son el descontrol y la anarquía"

Juanra Bonet aprovechó este miércoles el paso de la bomba uno a la dos para comentar con Óscar, uno de los miembros de Los dispersos, sus piques en el colegio: "Allí no éramos muy malos, estaba en uno de curas y nos tenían domesticaditos", afirmó.

"Pero en octavo, yo soy de E.G.B., me fui al instituto, que es el descontrol y la anarquía", recordó el concursante. "Era el segundo año en el que era mixto, porque antes solo era femenino. La interacción con nuevos compañeros y chicas generó situaciones divertidas", añadió.

Óscar afirmó que "a los 14 años éramos bastante revoltosos y recuerdo una anécdota que me pasó con mi mejor amigo en la actualidad, Gonzalo, con una chica por medio".

"Ella y yo estábamos sentados en el mismo pupitre, pero había algo entre mi compañera y Gonzalo, pero a él le jodía mucho que yo estuviera sentado al lado de ella", comentó el miembro de Los dispersos.

Óscar reconoció que "era un títere porque me manipulaban ambos, pero en una de estas estábamos enredando en mitad de clase y, de repente, noté una colleja". Su amigo le "había pegado un chicle" en el pelo.

Inmediatamente, con cara de sorprendido, Bonet le preguntó: "¿Por eso perdiste el pelo?", provocando las risas y aplausos de los concursantes y el público. Óscar recordó que "empecé a tirar porque se había pegado mucho".

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Al tirar más, grité ¡mierda! Y se escuchó en toda la clase. La profesora de Ciencias preguntó quién había sido, pero solté un 'joder, se me ha escapado' al decirlo y me expulsaron quince días", afirmó el participante.

Eso sí, "al final me conmutaron la pena, pero no me chivé de quien había sido porque si no, no te respetan en clase", concluyó su anécdota Óscar antes de comenzar a jugar la segunda bomba del concurso de Antena 3.