Guns N' Roses actuará en el Benito Villamarín de Sevilla el 5 de junio de 2021

La banda de hard rock ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que anuncia las nuevas fechas de su tour por Europa. Guns N' Roses tuvo que suspender sus conciertos como consecuencia de la Covid-19, por lo que ha adaptado las fechas para el 2021.

De esta forma, la única fecha para el concierto de los estadounidenses en España prevista para el pasado 23 de mayo de este año se traslada al 5 de junio del 2021.

Será a partir de las 21.30 horas cuando se pueda ver a los de Axl Rose subirse al escenario del Estadio Benito Villamarín, en Sevilla, para interpretar algunos de sus míticos temas como Welcome to the Jungle o November Rain.

La promotora de conciertos Live Nation España ha dado a conocer a través de cuenta de Twitter la nueva fecha y ha aclarado que las entradas de la pasada fecha valdrán para la nueva cita del 2021.

Ciudades como Lisboa (2 de junio), Londres, que contará con dos fechas (18 y 19 de junio), Dublín (22 de junio), Glasgow (24 de junio) o Munich (30 de junio) serán visitados por el grupo estadounidense el próximo verano.

European tour dates rescheduled 👇 pic.twitter.com/zMuHPr36Vd — Guns N' Roses (@gunsnroses) August 4, 2020