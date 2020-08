María Pombo cuenta las incómodas molestias que siente durante el embarazo: "Llegan las 8 y es horrible"

Pasan las semanas y María Pombo nota, cada vez más, los efectos del embarazo. Para empezar, la influencer ya presume de su barriguita de 18 semanas, tal y como ha compartido este miércoles en Instagram. No obstante, la joven también experimenta algunas molestias causadas por el estado en el que se encuentra.

"Durante el día estoy perfecta pero llegan las ocho de la tarde y empieza un ardor que es horrible que no me deja ni cenar desde hace tres o cuatro días", explica en una serie de stories la instagramer, que recientemente confirmó que su hijo se llamará Martín.

La madrileña ha recibido algunos consejos que le han enviado sus seguidores. "Millones de gracias por todas las soluciones que me habéis dado del tema ardor. Me he apuntado una lista gigante y voy a ir probando. Ayer probé lo de la leche fría y la verdad que mejoró bastante. No me lo quitó por completo, pero me calmó", apuntó.

Por otro lado, la influencer ha aprovechado para confesar que se siente preocupada. "No sé si os pasa o estoy un poco loca, yo creo que más lo segundo, pero cada vez que tengo un síntoma, respiro y me quedo tranquila. Digo 'si tengo ardor es que Martín sigue creciendo, que todo está bien y sigue el transcurso normal de un embarazo".

"Cuando me encuentro tan bien me pongo a pensar en si todo va bien. Soy muy negativa y siempre me pongo en lo peor. Intento ver la parte mala por si de repente me toca, no sufrir tanto, aunque luego sufres igual... Como tampoco le siento, no tengo una tripa gigante y lo estoy pasando como demasiado bien este segundo trimestre, cuando llega el ardor le doy las gracias", añade.

Finalmente, Pombo ha reconocido que tiene muchas ganas de saber más noticias sobre su bebé. "En unos días llego a Madrid y lo primero que vamos a hacer es ir a ver a Martín, para que nos cuenten novedades. Lo estoy deseando".