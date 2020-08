CCOO critica la "incompetencia" de Inspección de Trabajo por no actuar ante una denuncia contra Emaya en Son Tugores

El sindicato ha presentado denuncias desde septiembre por "tener en estado de abandono" a estos vigilantes. En un comunicado, CCOO ha asegurado que estos empleados trabajan "en una garita que cuando llueve se inunda, no tienen calefacción, no tienen agua potable" y que "el baño es portátil que no dispone de agua, ni medidas de higiene".

Además, sostiene que los vigilantes no han recibido gel hidroalcohólico, guantes o mascarillas durante la pandemia.

En junio CCOO denunció de nuevo este servicio de Emaya. "Y lo único que comprobamos es que hace unos días han puesto un extintor y una cortina en la garita", ha protestado la organización sindical, que ha concluido exigiendo la intervención de Inspección de Trabajo.