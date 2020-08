Cayetano Martínez de Irujo, sobre Corinna Larsen: "La conocí con 18 o 19 años y ya apuntaba maneras..."

Los apoyos al rey emérito no han tardado en llegar, múltiples personalidades públicas han defendido la presunción de inocencia de Juan Carlos Iy su salida voluntaria de España. Figuras como el torero Miguel Abellán, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y algunos de sus familiares como Victoria Federica y María Zurita han mostrado públicamente su apoyo a Don Juan Carlos.

Cayetano Martínez de Irujo se ha unido este miércoles a los apoyos al rey emérito en el programa de Espejo público. El empresario ha conectado en directo con el magazine matutino para opinar sobre el traslado de Juan Carlos I y ha calificado su decisión como "un gesto loable y honesto hacia su hijo".

"Me deja perplejo como insultan la inteligencia de los españoles políticos que dicen que se ha fugado de España, que ha huido de la justicia", ha comentado el colaborador de Antena 3. Asimismo, el empresario ha apuntado que aún no existe ninguna acusación judicial que implique al rey emérito y que todo lo que ha habido hasta ahora son solo rumores.

El tertuliano ha contado que tuvo la oportunidad de conocer a Corinna Larsen en una viaje a Montecarlo, en el que un grupo de jóvenes fueron invitados para conocer a Estefanía de Mónaco. "En su día ya apuntaba a buenas maneras la Corina esta. La conocí con 18 o 19 años...", ha explicado el invitado.

"Su forma de actuar no se me olvida, se me quedó grabado", ha añadido el empresario. Los colaboradores han querido saber a qué se ha referido Martínez de Irujo con esa afirmación, pero el empresario no ha querido dar más detalles. "Eso para los corrillos de cotilleos. Este es un canal serio, no es como otros", ha concluido el tertuliano.