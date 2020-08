Plancha o grill: dos electrodomésticos de Cecotec que puedes incluir en tu cocina un 50% más baratos

Aunque para cocinar basta con un buen fuego y una dosis extra de mimo y paciencia, contar con algunos aliados extra nos garantiza el éxito entre fogones y el aplauso de todos nuestros comensales. Así, por ejemplo, una paella al punto y delicioso se logra (más rápido) con una arrocera y una masa esponjosa para preparar un bizcocho se consigue con una amasadora o un robot de cocina que también nos ayude con otras preparaciones. De esta forma, hay pequeños electrodomésticos que se convierten en indispensables en nuestras cocinas, ya que nos facilitan los procesos de elaboración de nuestras mejores recetas.

Si tenemos que decantarnos por uno, debemos optar por aquellos que sean versátiles y que, además, se adapten a nuestro estilo de alimentación. Las planchas eléctricas cumplen con estas premisas ya que, además de ayudarnos a elaborar comida sana y sin excesivas grasas, nos permiten cocinar una gran variedad de alimentos, desde carnes hasta verduras. También podemos optar por los grill, que también cocinan de forma sana sin renunciar al característico sabor a tostado. Si la decisión ya era difícil, espera a saber que ambos pequeños electrodomésticos están al 50% en Cecotec, lo que, sin duda, va a complicar aún más el elegir cuál metemos en nuestra cocina.

Plancha o grill, ¿con cuál te quedas?

- La plancha ‘Rock and Water’. Aunque hay otros modelos de plancha, como la Twin, que también está bastante rebajada, este modelo puede ser tuyo por poco más de 30 euros. Destaca por su revestimiento de piedra, por incluir un termostato regulable y por ser compatible con el lavavajillas, por lo que su (ab)uso no será nunca motivo de pereza. Uno de los detalles que más nos ha gustado de este modelo, además de la rebaja del 49%, es la bandeja recoge grasa que incluye para asegurar que no pringamos la cocina cada vez que la ponemos en marcha.

La plancha 'Rock and Water', de Cecotec. Cecotec

- El grill ‘Take&Clean’. Con 1500W de potencia, este grill de apertura completa, placas desmontables (¡y aptas para el lavavajillas!) y superficie antiadherente es el aliado definitivo para las cenas estivales... ¡sobre todo si hay niños en casa! Y es que quién puede resistirse a preparar un sándwich completo, con carne a la parrilla incluida, en este pequeño electrodoméstico que, gracias a la rebaja del 56%, puede ser tuyo por menos de 40 euros.

El grill 'Take&Clean', de Cecotec. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.