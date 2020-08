'Intention', la extensión de Google que te ayuda a no perder el tiempo en internet

Casi 43 millones de españoles y españolas se conectan diariamente a internet y pasan, de media, seis horas en la red. Son datos del estudio Digital 2020, elaborado por We are Social y Hootsuite. No indica cuántas de esas horas son perdidas, pero seguro que unas cuantas.

Si trabajas con el ordenador, y más si lo haces en casa, seguro que alguna vez has dicho: ‘Me he pasado la mañana viendo bobadas, no he hecho nada. Mañana a recuperar’. Es inevitable tomarte momentos de asueto y dedicarlos a distraerte con la infinidad de posibles entretenimientos que hay en la red. Pero también es importante controlar lo dilatado de estos tiempos de esparcimiento digital.

Para ello está ‘Intention’, una extensión de Google cuyo objetivo es que no pierdas el tiempo en internet.

Con ‘Intention’ puedes marcar un límite de tiempo para estar en esos sitios de internet que te distraen. Has de comprometerte a no pasarte, para que el sitio se desbloqué.

En todo momento te irá mostrando el tiempo que te queda.

Cuando se termina el tiempo, la sesión finaliza y debes volver a tu actividad.

Una de las opciones más interesantes de ‘Intention’ para controlar el tiempo perdido en internet es establecer un límite diario que puedes pasar en esos sites que te distraen. Siempre que te mantengas por debajo del límite irás acumulando tiempo. Con el paso del tiempo, construirás unos hábitos que te permitirán personalizar un horario en ‘Intention’ marcando los días y las horas a las que debes estar concentrado.

‘Intention’ de Google para evitar pasar dos horas diarias en las redes sociales

Tal y como se apunta en el informe antedicho, un 62% de los 43 millones de españoles que cada día se conectan a internet utiliza redes sociales, lo que equivale a 29 millones de personas, que pasan unas dos horas diarias en estas plataformas. La media de perfiles sociales por persona es de más de ocho. Las redes sociales más utilizadas son: YouTube (89%), WhatsApp (86%), Facebook (79%), Instagram (65%) y Twitter (53%).

En cuanto a los contenidos que se consumen mensualmente, el 94% de los españoles ven vídeos online, el 57% escucha música en streaming y el 56% se decanta por escuchar la radio. Las aplicaciones móviles más utilizadas por los españoles son: aplicaciones de chat (93 %), redes sociales (92%), mapas (81%), aplicaciones de vídeo o entretenimiento (78%) y apps para comprar (69%).

