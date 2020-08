Los clientes de un bar de Castro tendrán que hacerse la PCR tras el positivo de un trabajador

Las personas afectadas tienen que llamar al centro de salud Cotolino (942 869169) para obtener cita. El protocolo de la Dirección General de Salud Pública indica que las personas que hayan estado en este bar de la zona de Brazomar el 31 de julio o el 1 y 2 de agosto tendrán que aislarse 14 días, aunque la prueba de negativa, y habría que esperar al resultado de una segunda prueba transcurridos 10 días aproximadamente.

El entorno cercano de las personas que acudieron a la cafetería los citados días, no deben guardan ningún tipo de aislamiento a no ser que se diese positivo en la prueba.

Desde Protección Civil se hace a la vez un llamamiento a la población para que se informe a través de fuentes oficiales, y evitar los bulos sobre otros posibles negocios con casos de Covid.

"Por favor no hagáis caso a radio patio, solo hacer caso a fuentes oficiales, no sabéis el daño que hacéis en los negocios contando cosas que no son ciertas. Sólo es cierto el positivo del trabajador del bar Riomar, el resto de los bares es mentira", aseguran desde la agrupación.