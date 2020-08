El gerente de La Buena Vida Fomento se siente "abandonado" por Otea

En unas declaraciones a SER Gijón recogidas por Europa Press, Sierra ha dicho que nadie de la directiva de OTEA le ha llamado, a pesar de ser socio de la mencionada asociación. "No nos han llamado, no nos han preguntado por los empleados ni por lo que ha pasado, no tuvimos noticias de ellos; es triste y el sector debería estar más unido", ha comentado.

Sierra ha detallado lo ocurrido y ha defendido su manera de actuar. Ha dicho que nada más tener conocimiento de que uno de los camareros había dado positivo por COVID-19, se puso en contacto personalmente con el Gobierno de Asturias. Le pidieron los contactos de los empleados que habían coincidido con el afectado, para pedirles que se confinaron.

Según Sierra, desde la Consejería de Salud no le pidieron que cerrara el local, pero tanto él como la plantilla decidieron hacerlo el pasado miércoles a última hora de la tarde en vista de la situación. Al día siguiente, el resto de la plantilla se hacían pruebas PCR. Otros dos empleados dieron positivo. "Se trata de tres empleados de una plantilla de 39", ha relatado.

Así, ha lamentado que se haya "demonizado" a su establecimiento y que se asocie con una especie de "barrido" de pruebas que se están produciendo estos días en Gijón. "Nosotros lo hicimos todo siguiendo las pautas de Sanidad desde el primer momento, no nos lo merecemos", ha comentado el gerente. Ha indicado que, aunque no se lo han solicitado, toda la plantilla se realizará una nueva prueba PCR y que además el local se ha desinfectado por completo.

En cuanto al origen del primer contagio del empleado, según Sierra, se ha determinado que se produjo a raíz de la visita al local de unos clientes habituales que iban con dos personas procedentes de fuera de Asturias.