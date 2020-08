Carme Chaparro cuenta el desagradable episodio que vivió con un grupo de "niñatos" que no llevaban la mascarilla 

La periodista Carme Chaparro compartió su indignación este lunes en su columna en Yahoo! Noticias tras vivir una desagradable experiencia con un grupo de jóvenes cuando viajaba en tren el pasado fin de semana.

Chaparro coincidió en el trayecto con varios jóvenes que se subieron al tren armando jaleo y ensuciando el vagón. Sin embargo, lo peor es que ninguno de ellos llevaba la mascarilla puesta, a pesar de los preocupantes rebrotes que se están registrando en las últimas semanas en nuestro país.

La escritora valoró que dichos pasajeros "no sólo eran unos compañeros molestos de viaje. Eran bombas de relojería andante. Ninguno de ellos llevaba puesta la mascarilla. Bueno, la llevaban, pero en el cuello. Así que, para el caso como, si nada".

¿Qué hacemos, nos enfrentamos a niñatos como estos? https://t.co/gTyWzpAC7s — Carme Chaparro (con mascarilla😷) (@CarmeChaparro) August 3, 2020

Además, los "niñatos maleducados", tal y como los describió Chaparro, estaban cerca de un grupo de ancianos. "Una pareja de ancianos sentada a mi lado me miró con miedo. No hizo falta que me dijeran nada. Eran personas de riesgo".

"Si alguno de esos adolescentes en pleno estallido hormonal tenía la Covid-19 y les contagiaba, iban a pasarlo muy mal. Y en un tren cerrado, con tan poco espacio y sin ventilación, un enfermo sin mascarilla podía convertirse en un peligro mortal", añadió.

La comunicadora desveló que empezó a sentir temor: "¿Teníamos que asumir el riesgo? No había más opción que esa. No podemos pedir héroes. Ni intentar serlo nosotros. Pero los brotes empiezan así. Los muertos empiezan así. Con niñatos maleducados como los del tren. Con personas inconscientes".

"Es fácil meterte en la burbuja y olvidarte de los meses de confinamiento, de los muertos, de los que aún siguen muriendo, de los sanitarios que se juegan la vida, del hundimiento económico del país", dijo, a lo que reconoció: "El cerebro no puede con tanto horror y nos protege".

Chaparro llamó a la responsabilidad, ya que no estamos viviendo "un verano normal" y que "el virus sigue ahí afuera". Por ello, la periodista advirtió que no podemos guiarnos por una "falsa sensación de seguridad".