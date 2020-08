Consultorio de Sexo: "No hemos tenido relaciones en el tiempo que llevamos juntos porque no hay forma de que se mantenga su erección"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Mantener relaciones sexuales tras haber superado la Covid-19

PREGUNTA : Buenas noches. Mi pregunta es relativa a si puedo tener relaciones sexuales con mi esposa después de haber padecido la enfermedad por Covid-19, siendo que estoy ya en el día 22 post-covid.

RESPUESTA DEL EXPERTO: Si ya no presentas sintomatología, te han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual. Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado la Covid-19 ya no se transmite la infección.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Problemas de erección

PREGUNTA : El problema es el siguiente: creo que mi pareja es adicta al hentai, o lo que se conoce como porno de dibujos asiáticos. No sabría cómo definirlo, la verdad; no es una preferencia por un personaje en concreto, sino más bien en general. No ve porno normal, es más, se niega a ver el de personas (que tampoco pienso que sea sano), solo busca este tipo de pornografía.

La creencia de este tipo de adicción es porque luego no tiene erecciones en nuestra vida sexual. No hemos tenido relaciones en el tiempo que llevamos juntos porque no hay forma de que se mantenga su erección. Él solo por su cuenta sí, buscando y viendo ese contenido, pero conmigo no. Sinceramente, no sé si yo soy el problema, si no le pongo demasiado empeño (a veces hasta intento hacer role playing para simular y a ver si así, pero tampoco) o no lo sé. Somos jóvenes, en torno a los 20 años.

RESPUESTA DEL EXPERTO: Indicarte que el anonimato de las preguntas de este consultorio sexológico está garantizado. En la práctica sexológica es una observación frecuente que lo que muchos consultantes definen como adicción, es sencillamente una afición. En principio, el consumo de pornografía con el objeto de entretener, no tiene por qué afectar a la respuesta sexual de tu pareja, independientemente del contenido de la misma.

No obstante, conviene indicar que una asociación repetitiva entre estímulo y respuesta sexual puede condicionar los inductores del deseo e interferir la respuesta sexual ante una relación erótica potencialmente predecible. Si tu pareja tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podríamos descartar que la causa de su dificultad sea orgánica.

La preocupación que manifiestas al indicar que quizá seas tú la responsable de su falta de erección está fuera de toda lógica, aunque probablemente tu excesivo interés en agradarle sea justamente un elemento que provoque en él una cierta ansiedad que contribuya al mantenimiento del problema. Sugiero que hables con tu pareja para expresarle tus miedos y comentarle que un sencillo asesoramiento sexológico os permitirá resolver la dificultad.

Relaciones sexuales ante la Covid-19

PREGUNTA: Mi chica tiene Covid-19 y está lejos. Después de cuatro meses nos volveremos a ver y me surgen varias preguntas: ¿puedo tener relaciones sexuales de todo tipo? ¿Tenemos de esperar algún tiempo prudencial? Le agradecería mucho si me ayuda con mis dudas.

RESPUESTA DEL EXPERTO: Si ya no presenta sintomatología, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual. Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Problemas con la penetración y el sexo oral

PREGUNTA : Buenas, soy varón y sólo soy capaz de 'correrme' cuando me masturbo, ni con penetración ni con sexo oral ni nada, ¿qué puedo hacer? ¿A qué se debe? Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO: La 'eyaculación retardada' se define como eyacular más tarde de lo que uno desea; y si hay imposibilidad de eyacular tras una estimulación erótica adecuada hablamos de 'aneyaculación'.

En tu caso, y siendo que puedes eyacular en un contexto de erotismo individual, la causa puede obedecer a diversos factores psico-sexuales que convendría evaluar y definir: ansiedad, mente dispersa, aprendizaje peculiar de tu orgasmo, niveles de amor relacional. Mi sugerencia es que acudas a un servicio de atención sexológica donde te concretarán las causas de tu dificultad y permitirán realizarte una terapia sexual personalizada.