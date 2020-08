Podemos afirma en Son Coletes que "no habrá una democracia avanzada hasta que se asuma la memoria democrática"

En una nota de prensa, Podemos ha informado de la visita a los trabajos de exhumación del cementerio de Son Coletes, en la que Jurado ha estado acompañado, entre otros, por el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes.

Durante la visita, Jurado ha subrayado también que "las políticas de Derechos Humanos y Memoria Democrática, como las que estamos viendo aquí, son prioritarias para Podemos Baleares y también para el Govern". "Pensamos que ya está bien que la ONU le saque las vergüenzas a España cada vez que se hable de memoria democrática, tenemos que ponernos al día", ha insistido.

A continuación, el representante del Govern ha señalado que en Baleares hay "mucho trabajo hecho". "Llevamos tiempo trabajando con todas las áreas que se nos exige a nivel internacional y aunque haya partidos que no estén por la labor y que aún luchen contra la memoria democrática, nosotros tenemos que continuar impulsando estas políticas que son derechos humanos", ha indicado.

Jurado, además, ha aseverado que se está sacando a la luz la verdad e intentando dar a las familias Justicia y reparación, "que es lo que han estado esperando durante tanto tiempo". "Ante esto, las instituciones democráticas de este país deberían pedir disculpas a estas familias, ya que llegamos décadas de democracia tarde", ha dicho.

Por este motivo, ha pedido disculpas a las familias que hace 84 años perdieron a sus seres queridos y acabaron enterradas en Son Coletes. Jurado ha asegurado que son personas que han estado luchando durante mucho tiempo "y que ahora precisamente las instituciones de este país están intentando reparar el dolor, tarde, pero lo están haciendo".

Por su parte, Yllanes ha explicado que "se pueden decir muchas cosas pero se tiene que guardar un respetuoso silencio". "Ya tuve la oportunidad de venir el sábado pasado y Son Coletes es posiblemente un lugar que deberían visitar todos los ciudadanos de Baleares, porque es la demostración evidente de cómo se asesinó durante el periodo del franquismo y la Guerra Civil y cómo no se respetó ni un solo derecho de las personas que fueron asesinadas", ha indicado.

El vicepresidente del Govern ha insistido en que Son Coletes es ahora mismo, por el "éxito" que han tenido las excavaciones, "un referente absoluto en memoria histórica en Baleares". "Estoy seguro de que el cementerio de Porreres, las fosas de Bunyola, que se abrirá en los próximos días, pero cuando uno tiene la oportunidad de bajar en un sitio como éste, las palabras sobran", ha dicho.

En este sentido, Yllanes ha apuntado que "realmente lo que se tiene que hacer es guardar silencio respetuoso por esta gente que fue asesinada sencillamente por sus ideas". A la vez, el conseller del Govern ha subrayado que es "una lección muy importante" para las generaciones actuales y futuras para que no se vuelva a repetir "un error histórico como el que se refleja con toda su crudeza y terrible realidad aquí en la fosa de Son Coletes".

Asimismo, Yllanes ha reconocido la labor del equipo de memoria histórica del Govern: "El trabajo que hacen es recuperar un trozo de historia que no podemos olvidar, porque si no tendríamos el peligro de volver a repetirla y esto no puede ser".